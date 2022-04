Polakët të pashqetësuar nga ndërprerja e gazit rus

19:40 27/04/2022

Qytetarët shprehen se vendi i tyre ka mjaftueshëm rezerva gazi

Shumica e banorëve të Varshavë duken të pashqetësuar pasi Rusia njoftoi për ndërprerjen e furnizimeve me gaz për vendet “jo miqësore” përfshirë Poloninë. Ky pensionist thotë se vendi ka mjaftueshëm rezerva.

“Ndërprerja e furnizimeve me gaz nuk është vetëm për ne, Rusia mund të ndërpresë gazin edhe për vende të tjera. Kjo është gjëja e parë, ndërsa së dyti ne kemi rezerva. Dhe nëse bëhet fjalë për këtë, unë mund të gatuaj me energji elektrike”.

I të njëjtit mendim është edhe ky qytetar tjetër.

“Ai gazi i mbetur që do të kemi nga burime të tjera mjafton për ngrohje, apo jo? Është pranverë dhe nuk do të kemi probleme as me ujin e ngrohtë, kështu që nuk kam frikë. Epo, edhe pak gaz. Nevojiten për gatim, por ka mjaftueshëm. Nëse kjo do të ndodhte në Nëntor ose Dhjetor, situata do të ishte shumë më serioze”.

Sakaq, Bashkimi Europian do të punojë për të siguruar që vendimi i gjigandit rus të gazit Gazprom për bllokimin e furnizimeve me gaz me Poloninë dhe Bullgarinë të ketë ndikimin më të vogël të mundshëm te konsumatorët.

