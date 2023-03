Pole position i Verstappen

Shpërndaje







22:40 04/03/2023

Pas tre paraqitjeve në provat e lira jo veçanërisht të shkëlqyera, Max Verstappen realizon pole position në provat zyrtare të Çmimit të Madh të Bahreinit.

Kohën e dytë më të mirë e bëri shoku i skuadrës së Red Bull, Sergio Perez, që ishte 138 të mijtat më i ngadaltë. Pas tyre vijnë makinat Ferrari të Charles Leclerc dhe Carlos Sainz.

Në rreshtin e tretë do të nisen Fernando Alonso me Aston Martin e tij dhe piloti i Mercedes George Russell. Pas tyre do të niset shtatë herë kampioni i botës, Lewis Hamilton.

Në tre turnet e provave të lira, piloti holandez nuk dha më të mirën, por nuk zhgënjeu në provat zyrtare, duke siguruar në pistën e Sakirit, pole position e 21 të karrierës së tij.

Dhjetëshen më të mirë e plotësojnë piloti tjetër i Aston Martin, Lance Stroll, Esteban Ocon me Alpine dhe Nico Hulkenberg me Haas.

Klan News