Polemika në distancë mes Berlusconi-t dhe Zelensky-t

17:51 22/02/2023

Presidenti ukrainas e quan “pro-Putin“, italiani e mohon

“Zotit Berlusconi, mesa di unë, kurrë nuk ia kanë bombarduar shtëpinë çdo ditë. Nuk është ngritur ndonjëherë në 3 të mëngjesit për të larë rrobat, për të përgatitur ushqimin, prej mungesës së energjisë elektrike të shkaktuar nga dashuria e madhe e popullit vëllazëror rus”.

Kjo deklaratë e bërë të Martën nga presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky, gjatë konferencës së përbashkët për shtyp në Kiev me kryeministren italiane Giorgia Meloni nuk kaloi pa një kundërpërgjigje nga ish-shefi i qeverisë së Romës.

“Nuk është e vërtetë se nuk e njoh luftën. Kur kam qenë i vogël kam qenë i pastrehë edhe unë. I kam përjetuar tmerret e luftës”.

Mediat italiane shkruajnë se këto fjalë, ai ua ka thënë kolegëve të partisë së tij dhe nuk ka dalë me një deklaratë zyrtare, pasi siç është shprehur, sa herë ka thënë mendimin e tij për Ukrainën, gjithmonë ka tërhequr kritika të ashpra.

Silvio Berlusconi shquhet për miqësinë e tij të hershme me Vladimir Putin, për të cilën nuk u distancua as një vit më parë kur Rusia sulmoi ushtarakisht Ukrainën. Qëndrimi i Berlusconi-t është se Zelensky e ka nxitur Moskën të nisë sulmin, një qëndrim që nuk mbështetet nga kryeministrja Giorgia Meloni me të cilën ai është në koalicion qeverisës.

