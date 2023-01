Policët konfliktohen me njëri tjetrin, tre të përjashtuar

19:33 04/01/2023

Largohen nga puna, efektivi Renato Feri, Ylber Dybeli dhe Redi Mato. Masë më të lehtë për punonjësin Ervis Hasa

Renato Feri me detyrë trup shërbimi në seksionin e sigurisë dhe objekteve në komisariatin e policisë rrugore Tiranë, është përjashtuar nga radhët e uniformave blu. Ky vendim u dha nga kryepolici Muhamet Rrumbullaku. Përjashtimi i tij sipas Policisë së Shtetit është bërë pasi është ndaluar nga shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja”, për të ushtruar kontroll në automjetin e tij, dhe i ka kundërshtuar, ofenduar dhe kanosur ata.

Por krahas tij, edhe dy efektivë të tjerë janë përjashtuar nga detyra. Ylber Dybeli pjesë e seksionit të Forcës së Posaçme “Shqiponja” nuk do të jetë më pjesë e uniformave blu pasi u përfshi në një ngjarje të ngjashme si ajo e Renato Ferit. Në rrugën e barrikadave në 22 Dhjetor në Tiranë ai ka kryer parakalim të gabuar me automjetin me xhama të zinj. Ishte një efektiv që i bëri me shenjë të ndalojë, por Dybeli, e ofendoi dhe goditi për shkak të ndalimit që i bëri.

Masa të rënda janë dhënë edhe për dy efektivët e policisë së Elbasanit Ervis Hasa dhe Redi Mato. Ata u konfliktuan në 21 Dhjetor për një vajzë, teksa ndodheshin jashtë shërbimi, në një festë kolektive. Ndaj efektivit Redi Mato u dha masa e përjashtimit nga Policia ndërsa për kolegun e tij që u përfshi në sherr u dha masës disiplinore “Shtyrja e afatit të gradimit për 2 vjet”.

