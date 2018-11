Policët kopjuan në testim, SHÇBA bën kallëzim për nxjerrjen e tezës

Shërbimi për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme ka bërë kallëzim në Prokurori për nxjerrjen e tezës së testimit për gradat “komisar” dhe “kryekomisar”.

Lajmi bëhet me dije nga burime të ABC News, sipas të cilave, ky kallëzim vjen pas anulimit të këtij testimi.

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu anuloi testimin e bërë më datë 13 Nëntor për efektivët e policisë që kërkojnë të marrin gradat “komisar” dhe “kryekomisar”.

Anulimi erdhi pas ankesave të disa oficerëve të policisë të cilët thanë se procesi ka qenë i parregullt. Për këtë arsye, Ardi Veliu anuloi konkurrimin me arsyetimin se është cënuar integriteti i testimit me shkrim, dhe do të ketë një datë tjetër kur do të zhvillohet sërish. /tvklan.al