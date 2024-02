Kastriot Gjongecaj

Polici bashkë me të birin tentojnë të vrasin një 29-vjeçar në Kavajë

08:40 09/02/2024

Arrestohet nga AMP, shpallet në kërkim djali i tij. Nga ngjarja nuk ka të lënduar

Një ngjarje e cila mund të kishte pasur pasoja të rënda ndodhi mesditën e së enjtes në qytetin e Kavajës. Protagonistë ishin një efektiv i policisë së Durrësit dhe djali i tij, të cilët pas një konflikti për motive të dobëta me një 29-vjeçar, qëlluan me armë zjarri në drejtim të makinës me të cilën udhëtonte ky i fundit. Ngjarja ndodhi rreth orës 13:25, në lagjen Nr.2 të këtij qyteti. Fatmirësisht, nga të shtënat nuk pati të lënduar.

Në një njoftim për mediat, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (AMP) tha se ka vënë në pranga punonjësin e policisë, N/Komisar Kastriot Gjongecaj, ndërsa djali i tij 24-vjeçar, Denis Gjongecaj, është shpallur në kërkim.

“Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Durrës-Kavajë) ka arrestuar në flagrancë punonjësin e policisë N/Komisar Kastriot Gjongecaj, me detyrë specialist në seksionin e shërbimeve ndaj të tretëve në DVP Durrës, si edhe shpalli në kërkim Denis Gjongecajn, si të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Vrasje e mbetur në tentativë” në bashkëpunim dhe “Armëmbajtje pa leje”. Arrestimi i N/komisar Kastriot Gjongecaj u krye pasi nga tërësia e veprimeve hetimore paraprake ka rezultuar se në bashkëpunim me Denis Gjongecajn, 24 vjeç (djali i tij), më datë 08.02.2024, rreth orës 13:25, në lagjen Nr.2 të qytetit të Kavajës, janë konfliktuar për motive të dobëta dhe kanë qëlluar me armë ndaj automjetit me të cilin udhëtonte Kiti Kazazi, 29 vjeç. Nga kjo ngjarje nuk ka patur të lënduar”, thuhet në njoftim.

Ndërkohë, gazetari Besar Bajraktaraj përcjell më shumë detaje. Sipas tij, një ditë para ngjarjes, djali i Kastriot Gjongecajt ishte konfliktuar me të riun nga Kavaja për shkak të një parakalimi me makinë. Konflikti kishte qenë verbal. Të nesërmen 24-vjeçari shkoi bashkë me të atin për ta sqaruar problemin. Por djali ka qëlluar me pistoletë në drejtim të automjetit me të cilin po udhëtonte Kazazi. Nga kjo rezulton se 24-vjeçari mbante dhe armë pa leje dhe ndaj tij rëndojnë dy akuza.

Në njoftimin për mediat, AMP thekson se “mbetet e përkushtuar në misionin për garantimin e zbatimit të ligjit dhe vetëpastrimin e Policisë, ndërsa fton qytetarët të denoncojnë çdo rast të abuzimit apo shkeljes së ligjit nga ana e punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës apo Shërbimit për Mbrojtjen nga Zjarri dhe për Shpëtimin, duke telefonuar falas në numrin 08009090”./tvklan.al