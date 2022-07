Polici i “Plumbit të Artë” kërkon ndryshimin e masës, gjykata e refuzon

Shpërndaje







12:27 26/07/2022

Gjykata e Posaçme refuzoi kërkesën e ish-drejtuesit të Policisë, Leonard Palushi për ndryshim mase. Ai ndodhet prapa hekurave në masën arrest me burg. Palushi kërkoi zëvendësimin e masës në “arrest shtëpie”, për arsye familjare pasi priste të operohej njëri nga fëmijët e tij.

Por gjykata nuk pranoi kërkesën e të pandehurit i cili akuzohet nga SPAK për orientim të gabuar të hetimit duke shpërdoruar detyrën për vrasjen e Emiljano Ramazanit, ngjarje e ndodhur në Elbasan.

“Kam bërë vetëm detyrën, ndoshta pak më tepër nga sa duhet. I kërkoj autoriteteve të marrin në mbrojtje familjen time. Kam një jetë që kam vënë veten në rrezik në operacione të ndryshme përfshirë goditjen e kultivimit të drogës apo arrestime të personave të rrezikshëm. Kam dy fëmijë të mitur të cilëve iu duhet siguruar jeta. Kam zbatuar me përpikmëri rregullat e policisë. Kam mbajtur prej dy vitesh qëndrimet e mia për ngjarjen, pasi jam pyetur rreth saj. Nuk kam asnjë lidhje me grupe kriminale apo persona të tillë. Kontaktet me Erion Alibej për shkak se i kishin vrarë të vëllain, Endrit Alibej bashkë me xhaxhain e tij dhe një shtetas turk. Takimet me të kanë ndodhur vetëm në këtë kontekst, të marrjes në pyetje dhe informacioneve që mund të dinte” , ka deklaruar më herët Palushi para togave të zeza.

Palushi u arrestua pas dëshmisë së Nuredin Dumanit, si pjesë e operacionit “Plumbi i Artë” ku u evidentuan 8 grupe të rrezikshme kriminale në Tiranë, Durrës dhe Elbasan. Për zbulimin e këtyre grupeve kriminale, hetuesit tërhoqën dhe analizuan 18 dosje penale që datojnë që në vitin 2011. Hetimet vijojnë ende, ndërsa nga 32 urdhër-arreste, janë ekzekutuar 18 prej tyre./tvklan.al