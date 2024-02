Polici vrau për radhën, Apeli e dënon me 6 vite burg

18:27 08/02/2024

Prokuroria kërkoi 16 vite, por ankimimi u bë jashtë afateve

Gjykata e Apelit ka vendosur që ish-efektivi i policisë Arbër Sula të dënohet me 6 vite e 8 muaj, pasi rezulton autor i vrasjes së Jurgen Dukës, ngjarje e ndodhur në një market në Tiranë në 14 Dhjetor të vitit 2021.

Gjykata e Apelit u shpreh pas një akimimi të bërë nga Prokuroria e Tiranës. Ish-efektivi i policisë i cili vrau Dukën për radhën në market, u dënua nga gjykata e shkallës së parë me 15 shtator të vitit të shkuar me 10 vite burg, por duke përfituar nga gjykimi i shkurtuar ai u dënua me 6 vite e 8 muaj heqje lirie.

Por ky vendim i togave të zeza nuk u dakordësua nga institucioni i akuzës, që depozitoi ankimim në gjykatën e Apelit. Prokuroria kërkoi ndryshimin e vendimit të shkallës së parë dhe dënimin me 16 vite burg të ish-efektivi Sula për veprën penale të vrasjes me dashje.

Pas dënimit në shkallën e parë, edhe vetë i pandehuri Sula pati një kërkesë drejtuar Apelit, për të ndryshuar veprën penale nga vrasje me dashje, në vrasje të kryer në gjendje të tronditjes së fortë psikike.

Të dy këto kërkesa u rrëzuan nga trupi gjykues me Relatore Gjyqtaren Irena Brahimi dhe anëtarë Fuat Vjerdha Genti Dokollari.

Sipas njoftimit për media, ankimimi i prokurorisë për të dënuar më shumë të pandehurin Sula u rrëzua për shkak se kërkesa u depozituar jashtë afatit ligjor të ankimit. Ndërsa kërkesa e Arbër Sulës u rrëzua për shkak të heqjes dorë nga ankimi.

