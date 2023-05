Policia arreston Fredi Belerin për shitblerje votash

13:07 12/05/2023

Pas 11 orë shoqërimi i komunikohet nga prokuroria akuza

Ky është momenti ku forcat e policisë arrestojnë kandidatin e opozitës Fredi Beleri së bashku me personat e tjerë që e shoqëronin ne lokalin e tij ne Himare me akuzën e shitblerjes së votave.

Sipas procesverbalit të policisë të siguruar nga Tv Klan, Fred Beleri u arrestua në flagrancë për kryerjen e veprës penale korrupsion aktiv në zgjedhje kryer në bashkëpunim.

“Ky shtetas është kapur në flagrancë në Himarë ne datë 12.05. 2023 ora 00:14 në bashkëpunim me persona të tjerë, duke premtuar dhe dhënë shuma monetare personave të ndryshëm me qëllim blerjen e votës”.

Policia e ka shoqëruar Belerin së bashku me avokatin e tij, Bledi Dumani, shefin e shtabit dhe nje person tjetër të rastësishëm fillimisht në komisariatin e Himarës.

Më pas forcat e policisë e kanë shoqëruar në komisariatin e policisë së Vlorës, për shkak se ishin mbledhur disa banorë në atë zonë.

Në komisaratit ka qenë edhe kreu i PBDNJ-së, Vangjel Dule, cili e ka cilësuar këtë arrestim si një sulm të pastër politik, duke akuzuar Kryeministrin Edi Rama.

“Pak pas mesnate, pas 1 jave deliriumi, gjuhë urrejtje, përçarjeje dhe stigmatizimi nga ana e Kryeministrit Rama kundër kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Himarë, z.Beleri, me urdhër dhe me porosi të tij, forca policore me tërë kuptimin e fjalës rrëmbyen në qendër të qytetit dhe shoqëruan për në komisariatin e Vlorës z.Beleri dhe avokatin e tij të cilët sapo kishin dalë nga një darkë. Është një akt i paprecedent, i shpjegueshëm nga çdo këndvështrim dhe optikë demokratike. Është një fenomen i cili ka lidhje vetëm me regjimet totalitare”.

Ndërkohë që mësohet së prej të ndaluarve me Belerin, Pano Kokoveshi është vënë në pranga për korrupsion aktiv në zgjedhje, pasi dyshohet për shitblerjen e votave.

Ndërsa avokati Bledi Dumani pas tre orë qëndrimi në komisariat është liruar. Ndërsa një tjetër i ndaluar për shkak të problemeve kardiake u dërgua për mjekim në spital.

