Policia bllokon një punishte që kryente aktivitet të kundërligjshëm në Durrës

11:32 15/10/2023

Në vijim të punës hetimore dhe operacionale për konstatimin dhe goditjen e krimeve ekonomike e financiare, specialistët e Seksionit për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare të DVP Durrës, bazuar dhe në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, kanë goditur një rast të veprimtarisë së kundërligjshme të prodhimit dhe tregtimit të paketave me cigare, si dhe të magazinimit të një sasie duhani të kontrabanduar, me qëllim shitjen e tij me pakicë.

Në një punishte në lagjen nr. 17/1, Policia gjeti makineritë që shërbenin për prodhimin e cigareve, për t’i shitur me pakicë, si dhe 63.2 kg duhan të papërpunuar, i dyshuar i kontrabanduar, të cilin ky shtetas e përdorte për të prodhuar paketat me cigare, që i shiste në mënyrë të kundërligjshme.

Shërbimet e Policisë bllokuan punishten dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, makineritë, paketat dhe sasinë e duhanit.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Durrës, për veprime të mëtejshme./tvklan.al