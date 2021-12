Policia e Kosovës kryen aksion kundër trafikimit me qenie njerëzore

14:14 04/12/2021

Policia e Kosovës tha se ka mbyllur tetë lokale gjatë kontrolleve dhe inspektimeve nën dyshimet për trafikim me qenie njerëzore.

Policia tha se kontrollet janë kryer më 3 dhjetor në 43 lokale në rajone të ndryshme të Kosovës.

Sipas njoftimit, në këto lokale, autoritetet kanë hasur 286 punëtorë të legjitimuar, nga ta 133 shtetas dhe shtetase të Shqipërisë e të Kosovës, 19 të Serbisë dhe dy të Bullgarisë.

“Të gjithë shtetasve të huaj, në mungesë të paraqitjes së lejes së punës, qëndrimit, do të vazhdohet me verifikimin e tyre dhe do të referohen në Drejtorinë për Migrim dhe të Huaj”, thuhet në njoftimin e Policisë.

Gjatë këtij aksioni, sipas Policisë së Kosovës, është konfiskuar edhe një armë zjarri./REL