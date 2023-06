Policia e Kosovës ndalon djalin e Vuçiç

23:27 28/06/2023

Mori pjesë në festën e Vidovdanit në Graçanicë

Pasi morri pjesë në festën e Vidovdanit në Graçanicë, djali i Presidentit serb, Aleksandër Vuçiç është ndaluar nga Policia e Kosovës.

Mediat kosovare raportojnë se Danilo Vuçiç është ndaluar në dalje të autostradës, në afërsi të fshatit Trudë.

Nuk dihet arsyeja e ndalimit te tij, por me herët gjatë festimeve në graçanicë ai u shfaq me një bluze me mbishkrimin “dorëzimi nuk është opsion”.

Lidhur me këtë ka reaguar edhe Presidenti serb, Aleksander Vuçiç i cili thotë se makinën e të birit e kanë kontrolluar 3 herë, ndërsa ironizon Kurtin për kurajon e treguar në këtë rast.

Tv Klan