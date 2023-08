Policia e Shtetit bashkë me forcat e Indonezisë kundër grupeve kriminale

Shpërndaje







18:02 23/08/2023

Kreu i Policisë së Shtetit Muhamet Rrumbullaku ka pritur këtë të Mërkurë një delegacion me përfaqësues nga Bordi Kombëtar kundër Narkotikëve i Indonezisë dhe Ambasada e Indonezisë.

Sipas njoftimit zyrtar të Policisë bëhet me dije se do ketë një bashkëpunim mes forcave blu në vend me agjencitë e këtij shteti kundër grupeve kriminale që merren me trafikimin e lëndëve narkotike.

Njoftimi i plotë:

Policia e Shtetit dhe Policia e Indonezisë, ura bashkëpunimi kundër veprimtarive kriminale globale, në fushën e narkotikëve. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Drejtues Madhor Muhamet Rrumbullaku dhe drejtues të tjerë të lartë në Drejtorinë e Përgjithshme, mirëpritën një delegacion me përfaqësues nga Bordi Kombëtar kundër Narkotikëve i Indonezisë dhe nga Ambasada e Indonezisë.

Vizita synoi të krijojë ura bashkëpunimi ndërmjet 2 agjencive, ura të cilat do të shërbejnë për të goditur grupet kriminale me shtrirje të gjerë botërore, që merren me trafikimin e lëndëve narkotike. Bashkëpunimi u dakordësua të zhvillohet përmes krijimit dhe konsolidimit të kanaleve për shkëmbimin e informacioneve, si dhe përmes aplikimit të modeleve më të mira që ndjekin këto polici, në luftën kundër trafikimit të lëndëve narkotike.

Gjatë takimit, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit dhe kryetari i delegacionit, Drejtuesi I Bordit Kombëtar kundër Narkotikëve i Republikës sē Indonezisë z. Petrus R.Golose, shprehën gatishmërinë e 2 organizatave për të bashkëvepruar për betejat e përbashkëta, për të finalizuar operacione me impakt global, si dhe për të garantuar siguri publike për qytetarët e të dy vendeve.

Policia e Shtetit dhe Bordi Kombëtar kundër Narkotikëve i Republikës së Indonezisë ndanë qëndrimin e njëjtë kundër narkotikëve.

Në përfundim të vizitës, Drejtori i Përgjithshëm, përmes një dokumentari, i njohu anëtarët e delegacionit, me historikun e Policisë së Shtetit shqiptar, me parimet mbi të cilat organizohet dhe funksionon sot ajo, si dhe me rezultatet e këtij viti, në luftën e përditshme kundër fenomeneve kriminale./tvklan.al