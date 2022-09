Policia e Shtetit: Gjatë kësaj jave janë zhvilluar 30 operacione policore

11:19 18/09/2022

Policia e Shtetit, në një javë:

Viti i ri shkollor angazhon në terren qindra punonjës policie, të cilët do të jenë të planëzuar me shërbim, pranë shkollave, me qëllim krijimin e një ambienti të sigurtë për nxënësit.

Strukturat e Policisë, të angazhuara për sigurinë e turistëve dhe për t’iu ardhur në ndihmë atyre, në rast nevoje. Punonjësit e Policisë iu kanë dhënë ndihmë në 9 raste, turistëve të ndryshëm.

Vijojnë kontrollet “blic”, në të gjithë vendin, me qëllim goditjen e paligjshmërive dhe rritjen e parametrave të sigurisë.

Operacioni policor i koduar “Ring”, nga strukturat e Policisë së Shtetit, me mbështetjen e Kapitenerisë Detare Durrës, Rojës Bregdetare, Autoriteteve Portuale dhe Doganore të Portit Durrës. Sekuestrohen 2275 ton naftë kontrabandë, u proceduan 11 shtetas, 4 prej tyre në gjendje arresti.

Gjatë kësaj jave janë zhvilluar 30 operacione policore të koduara: “Tranzit 14”, “Servisi”, “Supplier 3”, “Diesel 2”, “Wares”, “The night”, “Ekol”, “Shops”, “Luxury”, “Tranzit 15”, “Frequently”, “Bypass”, “Tablets”, “Borders”, “Midnight”, “Field”, “The user”, “Bergamo”, “Online”, “Kamuflimi”, “Stacioni”, “Next”, “Ring”, “Gradishti”, “Garden”, “Aksesorë”, “Perimetri 193”, “Phones”, “Perimetri 194” dhe “Muriqani”.

Operacioni i koduar “Luxury”/Tiranë – Trafikonin dhe tregtonin mjete të vjedhura në vendet e BE-së, vihet në pranga 1 shtetas, procedohen penalisht 3 të tjerë, shpallen në kërkim 5 bashkëpunëtorët e tyre.

Janë finalizuar 9 operacione në të gjithë vendin, për goditjen e kontrabandës së naftës, mallrave dhe produkteve të ndryshme.

Si rezultat janë sekuestruar 1 motomjet dhe 6 automjete të trafikuara, rreth 2500 ton naftë, mallra dhe produkte të ndryshme, të kontrabanduara.

8 operacione për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e dhënies ndihmë emigrantëve të paligjshëm: 9 shtetas në pranga, 2 nën hetim dhe 1 i shpallur në kërkim.

Në fushën e narkotikëve janë finalizuar 6 operacione, nga strukturat e DVP Tiranë, Vlorë, Fier dhe Dibër. Janë sekuestuar sasi të llojeve të ndryshme të drogave, bimë narkotike të kultivuara dhe në proces tharjeje.

Në fushën e armëmbajtjes pa leje janë finalizuar operacionet “Ekol”, “The user”, “Servisi” dhe “Stacioni”. Janë sekuestruar 4 armë zjarri, 7 armë të ftohta, 5 kallëpe me lëndë plasëse C4 dhe 5 kapsolla detonatore.

•Gjatë kësaj jave janë arrestuar, proceduar dhe shpallur në kërkim 386 shtetas, nga këta: 118 janë arrestuar, 251 janë proceduar penalisht dhe 17 janë shpallur në kërkim.

•Janë kapur në total 13 persona në kërkim, nga të cilët: 12 në kërkim kombëtar dhe 1 në kërkim ndërkombëtar.

•Janë goditur 6 raste të kundërshtimit të punonjësve të Policisë, si dhe janë ndjekur ligjërisht 39 raste të dhunës në familje.

•Janë evidentuar dhe goditur 21 raste të krimeve mjedisore dhe 5 raste të vjedhjes së energjisë elektrike.

•Në fushën e narkotikëve janë evidentuar dhe goditur 47 raste, ndërsa në fushën e krimit ekonomik janë evidentuar dhe goditur 42 raste.

•Janë evidentuar dhe goditur 2 raste të veprimtarisë kriminale me objekt zjarrvënien e qëllimshme dhe janë proceduar penalisht autorët e dyshuar.

Policia Rrugore/Vijon monitorimi i qarkullimit rrugor në të gjitha akset e vendit, duke përdorur mjetet inteligjente bashkëkohore, për parandalimin e aksidenteve dhe për rritjen e parametrave të sigurisë rrugore.

•Gjatë kësaj jave janë pezulluar 359 leje drejtimi, nga të cilat: 273 për qarkullim me shpejtësi mbi normat e lejuara, 49 për drejtim mjeti nën efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur dhe 37 për shkelje të tjera të Kodit Rrugor.

•Janë arrestuar 48 drejtues mjetesh, nga këta: 33 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 15 për drejtim mjeti pa leje drejtimi.

•Janë goditur nga Policia Rrugore e Tiranës, 4 raste të tentativës për të korruptuar punonjësit e Policisë Rrugore dhe 4 raste të drejtimit të automjeteve, nën efektin e lëndëve narkotike.

Policia Kufitare/Angazhim maksimal në të gjitha pikat e kalimit kufitar, me qëllim krijimin e lehtësirave ligjore, për turistët, vizitorët, pushuesit dhe për të gjithë ata që vijnë apo dalin nga Shqipëria, për qëllime të ndryshme.

Gjatë javës janë bllokuar 4 mjete lundruese, për mungesë dokumentacioni. Drejtuesit e këtyre mjeteve lundruese janë ndëshkuar me masa administrative nga 10 000 deri në 50 000 mijë lekë të rinj.

•Janë goditur 10 raste të tentativës për kalim të paligjshëm të kufirit dhe të dhënies ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit dhe 2 raste të kundërshtimit të punonjësit të Policisë.

•Janë proceduar penalisht 4 shtetas, për veprën penale “Falsifikimi i dokumenteve”, 2 për “Trafikimi i mjeteve motorike”, 1 për “Trafikimi i lëndëve narkotike” dhe 13 për “Kontrabanda me mallra për të cilat paguhet akcizë”./tvklan.al