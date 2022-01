Policia gjen në një fëmijë të braktisur në Burrel: Na ndihmoni ta identifikojmë

Shpërndaje







12:28 05/01/2022

Policia e Matit ka gjetur sot në dalje të qytetit të Burrelit një fëmijë 5-6 vjeç, i cili ishte i braktisur dhe nuk jep të dhëna për emrin e tij dhe as për familjen.

Autoritetet në një njoftim për mediat kërkon ndihmën e qytetarëve për të bërë identifikimin e fëmijës dhe gjetjen e familjes së tij.

“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat, në bashkëpunim me disa qytetarë, në dalje të qytetit të Burrelit kanë gjetur në rrugë një fëmijë i moshës 5-6 vjeç, i cili nuk jep të dhëna as për emrin dhe as për familjen e tij.

I mituri është akomoduar në Komisariatin e Policisë Mat, është në gjendje të mirë shëndetësore, dhe ftojmë qytetarët të na ndihmojmë në identifikimin e tij apo të familjarëve të tij. Për dhënie informacioni ju lutemi të kontaktoni në numrin 0694110215”, është ky njoftimi i uniformave blu./tvklan.al