Policia gjermane dërgon këshilltar në Shqipëri

Policia gjermane do të dërgojë në Shqipëri një këshilltar për çështjet strategjike policore. Në konferencën për shtyp nga Ministria e Brendshme së bashku me Presidentin e Policisë Federale Gjermane, ministri Xhafaj u shpreh se kjo ka qenë një kërkesë e tij.

“Shumë shpejt, me kërkesën time, do të vendoset në Shqipëri edhe një këshilltar gjerman për çështjet strategjike policore, i cili do të bëjë të mundur koordinimin e gjithë asistencës njerëzore dhe teknike në terma afat-gjatë për Policinë e Shtetit. Jam vërtet i surprizuar, për përgjigjen e shpejtë të palës gjermane ndaj kësaj kërkese, duke sjellë këtu një nga bashkëpunëtorët më të afërt dhe më me eksperiencë të z.Romann, i cili meriton falënderime të veçanta edhe për këtë gjë”, tha Xhafaj.

Ndërkohë, kreu i policisë gjermane Diter Romann theksoi se Shqipëria dhe Gjermania kanë një traditë bashkëpunimi mes tyre. Ai theksoi se fushat prioritare të bashkëpunimit mes policive të dy vendeve janë ato kundër krimit të organizuar, migracionit të paligjshëm, korrupsionit dhe kundër terrorizmit global.

Edhe Romann konfirmoi gjithashtu vendosjen në vendin tonë të një këshilltari të Policisë Federale Gjermane.

“Që prej vitit 2013 kemi në Tiranë një oficer ndërlidhës. Pas pak kohësh do angazhojmë edhe një ekspert tjetër të nivelit të lartë“, tha ai.

Në mbyllje të konferencës, ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj informoi gazetarët që shumë shpejt do të njoftohen për disa operacione të policisë. /tvklan.al