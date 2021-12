Policia heton futbollistin e Dortmund, anglezi komentoi të kaluarën e gjyqtarit

23:16 06/12/2021

Ylli i Borusias dhe i Anglisë Xhud Bellingam po hetohet nga policia gjermane pas komenteve të ashpra që ai bëri rreth gjyqtarit Felix Zvajer, ku iu referua të kaluarës së tij si pjesë e një skandali për trukimin e ndeshjeve.

Lojtari 18-vjeçar nuk u kursye në intervistën në përfundim të “Der Klasiker”, ku Dormtundi u mund nga Bajerni, ku shprehu pakënaqësinë për një sërë vendimesh të gjyqtarit gjatë takimit. Pas akuzave të tij u bë një ankesë në polici raporton “Sky Sports Germany”.

Çështja do t’i kalojë prokurorisë së Dortmundit, që do të vendosë nëse do të ngrejë ose jo akuza kriminale ndaj Bellingamit. Verdhezinjtë u acaruan në fushë, pasi gjyqtari nuk pranoi apelin e tyre për penallti, ndërsa pak kohë më pas dha një 11 metërsh në favor të Bajernit.

“I jepet një trajneri të përfshirë në trukimin e ndeshjeve, sfida më e madhe në Gjermani. Atëherë çfarë prisni? Nuk ishte penallti ajo që dha. Humels as nuk po e shikonte topin, por po luftonte për të dhe u godit. Mjafton të shikosh disa nga vendimet e dhëna”.

Lojtari 18-vjeçar i Dortmundit në deklaratën e tij iu referua dënimit 6 mujor të gjyqtarit Zvajer në vitin 2005. Ai u konsiderua fajtor nga federata gjermane se pranoi një shumë prej 300 Eurosh për të ndihmuar gjyqtarin e Bundesligës Robert Hoizer, arkitektin kryesor të skandalit të trukimit të ndeshjeve.

