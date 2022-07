Policia humb betejën me zbatimin e ligjit

15:49 24/07/2022

Dështon të garantojë sigurinë e qetësinë e pushuesve në plazhe

Plazhet e bukura të Shqipërisë po boshatisen këtë vit edhe nga dështimi i policisë në drejtim të ruajtjes së sigurisë dhe qetësisë së pushuesve. Në det, mjetet motorike, jetsky apo skafe, lundrojnë si të çmendur me mes të pushuesve, jo vetëm duke u prishur ditët e pushimit, por duke u rrezikuar jetën.

Nuk kanë kaluar shumë nga dita kur një gomone që lundronte me shpejtësi doli në breg duke goditur dy pushues në shezlognin e tyre në plazhin e Jalës, të cilët përfunduan në spital me plagë të rënda. Dy ditë pas këtij incidenti, javën e shkuar, një tjetër fëmijë 7 vjeç u plagos po nga një tjetër gomone në plazhin e Jonufrës.

Por pavarësisht këtyre incidenteve të rënda që do të kishin çuar në këmbë autoritetet për të shpëtuar pushuesit nga ky rrezik dhe vetë sezonin turistik nga dështimi, keto mjete dalin kërcenueshëm çdo ditë në det.

Shikojini këto pamje të filmuara sot në disa plazhe të ndryshme të vendit.

Këto janë provë e përditshme se policia e ka humbur betejën me zbatimin e ligjit përballë jetsky-ve dhe skafeve që përdoren kryesisht nga njerëz të skeduar për veprimtari kriminale.

Por jo vetëm kaq. Policia e Shtetit ka dështuar edhe në garantimin e qetësisë për pushuesit, duke lejuar hapur dhe me vetëdije e në bashkëpunim shkeljen e ligjit.

Muzika tërbuese e lokaleve vijon deri në orët e para të mëngjesit. Kjo ndodh veçanërisht në zonën e Himarës.

Shikojini këto filmime të bëra mbrëmë pas mesnate nga pushues që e kaluan gjithë natën duke u ankuar në polici dhe duke mos gjetur zgjidhje.

Policia, në të shumtën e rasteve edhe kur paraqitet pranë lokaleve me muzikë pas orës 24 kur duhet të ndalet muzika, u thonë lokaleve që ta ulin volumin sa të bëjnë një video dhe largohen duke i lejuar të vazhdojnë këto lokale po njësoj.

Dhe kur dikush ankohet pranë komisariateve, i thonë se policët kanë prova që e kanë fikur muzikën në orën 24.

Por në të vërtetë, muzika e çmendur mbahet hapur edhe pas mesnate në lokale krejt ngjitur me zona banimi apo hotele, duke lënë pa gjumë të gjithë banoret. Ndërsa pronarët e lokaleve nuk pyesin as për policinë, e cila jo vetëm nuk po dëshmon agresivitetin e ligjit, por nuk është në lartesinë e duhur as për ta zbatuar ligjin në këtë drejtim. Sepse për luftën kundër kriminalitetit e kemi parë se si njerëzit po vriten në atentate me armë e me bomba, ditën e natën.

Por teksa kriminelët e ka të vështirë t’i kapë, të paktën në plazhe ajo e ka mundësinë t’u garantojë pushuesve sigurinë dhe qetësinë e nevojshme. Nëse nuk e bën, ose ka degraduar e s’ka vullnet të bëjë detyrën, ose policët janë korruptuar nga shkelësit e ligjit.

Kryeministri Rama deklaroi se plazhet bosh janë prej çmimeve të larta, dhe kjo është e vërtetë, por po kaq e vërtetë është edhe që turistët po largohen nga muzika që i lë pa gjume gjithë natën dhe nga skafet e jet sky që u rrezikojnë jetën.

