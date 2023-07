Policia i kthehet hetimeve për vrasjen e Tupac Shakur

16:02 19/07/2023

Reperi amerikan u qëllua me 4 plumba më 7 Shtator të 1996 dhe ndërroi jetë disa ditë më vonë

Policia në Nevada ka konfirmuar se ka ekzekutuar një urdhër kontrolli këtë javë në lidhje me vrasjen ende mister të reperit Tupac Shakur. Detektivët kryen kontroll në një shtëpi në Henderson, në periferi të Las Vegas, aty ku Shakur u ekzekutua me armë zjarri.

Sipas asaj që shkruan BBC, policia e Las Vegas nuk dha detaje të tjera sa i takon kontrollit, duke thënë se hetimet për vdekjen e tij vijojnë. Shakur u qëllua më 7 Shtator 1996 dhe ndërroi jetë në spital 6 ditë më vonë në moshën 25-vjeçare. Asnjë arrestim nuk është bërë kurrë për këtë rast dhe ende mbetet një mister autori i vrasjes.

Reperi i cili ka shitur më shumë se 75 milionë disqe në mbarë botën u nderua pas vdekjes me një yll në Hollywood Walk of Fame në Qershor. Shakur, emri skenik i të cilit është 2Pac, arriti suksese me hite se California Love, All Eyez on Me, Changes etj.

