Policia Kriminale, Çuçi: Drejtori të posaçme për narkotikët, krimin e organizuar dhe krimet e rënda

11:27 11/01/2023

Gjatë prezantimit të arritjeve për vitin 2022 dhe objektivave për vitin 2023, Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi u ndal tek një ndër reformat më të rëndësishme sipas tij në Policinë e Shtetit, që ka të bëjë me Policinë Kriminale. Çuçi tha se kjo reformë tashmë është jetësuar dhe se përveç lehtësimit të kësaj strukture nga krime të konsideruar si më të lehta, Policia Kriminale do të ketë tashmë drejtori të veçanta që do të merren me narkotikët, me krimet e organizuara dhe krimet e rënda.

“2022 ka qenë një vit i mbushur me sfida dhe pjesa kryesore që ka mbuluar Ministria e Brendshme në 2022 lidhet me funksionimin e Policisë së Shtetit, që është pjesa më e madhe e punës së kësaj ministrie. Mendoj që kem i bërë një hap shumë të rëndësishëm në reformimin e Policisë së Shtetit. Në fund të vitit 2022 dhe fillimit të 2023 kemi arritur të fillojmë jetësimin e një prej reformave më të rëndësishme, asaj Kriminale. Me qëllim që jo vetëm të rrisim eficencën, por për t’i dhënë një identitet më të plotë kësaj policie, si pjesa kryesore që lidhet me luftën kundër krimit në Shqipëri. Ky organizmin, pas një pune kolosale që kemi bërë, me përfshirjen e ekspertëve vendas, ekspertëve më të mirë brenda trupës së policisë, të ministrisë së Brendshme, por dhe ekspertizës të marrë nga vendet tona partnere. Gjatë vitit 2022 jam shumë i kënaqur që më në fund kemi arritur të bëjnë ristrukturim, ta ndajmë dhe ta lehtësojmë punën e Policisë Kriminale, në atë që quhen në krimet në volum, apo krimet më të lehta në thonjëza dhe duke u fokusuar tek krimet që lidhen me narkotikët, krimin e organizuar, vrasjet, etj. Kjo është një reformë që ka qenë gjithmonë e rekomanduar nga partnerët tanë”.

“Duke filluar nga fillimi i këtij viti do të riorganizohet brenda vetes së saj dhe do të shkëputet nga zinxhiri komandues i policisë kriminale, krimet në volum, krimet e lehta, duke i konsideruar më shumë si krime që kanë të bëjnë me sigurinë publike dhe me rendin sesa me pjesën e kriminalitetit në Shqipëri dhe duke u fokusuar te kjo kategori krimesh ashtu siç janë dhe modelet në vendet perëndimore. Kemi bërë strukturën e re. Kemi filluar nga qendra, sepse duhet të ndajmë pjesën dhe gjatë 2023 do të vijojmë jetësimin edhe në nivel vendor, duke e shtrirë vertikalitetin sipas zinxhirit të komandës. Kemi krijuar një drejtori të veçantë që do të merret me narkotikët, një drejtori të veçantë që do merret me krimet e organizuara dhe padiskutim me një strukturë të veçantë me krimet e rënda. Ky ristrukturim besoj që do të japë një shtysë shumë të madhe dhe shumë shpejt do të shohim edhe frytet e mënyrës së organizimit të ri, kryesisht kundër krimit të organizuar, drogave, trafikut njerëz dhe bandave të strukturuar që gjithmonë e më tepër kanë marrë vëmendje jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën për t’u adresuar sa më mirë”.