Policia kroate kontrolle të befasishme në kufirin serb

11:39 26/09/2023

Kontrolle në Liberland, arrestohet disa serbë

Policia kroate ka zhvilluar papritur konrtolle në kufirin mes Serbisë dhe Kroacisë. Konfirmohet se janë arrestuar disa serbë me akuzën e mosbindjes ndaj urdhrit policor. Operacioni policor u krye pa paralajmërim, pasi të pranishmëve nuk iu la kohë e mjaftueshme për të mbledhur sendet apo pajisjet e tyre personale. Shteti i Lirë i Liberland, një tokë 7 km2 në Danub nuk u prek nga forcat policore për më shumë se 25 vjet.

Ky territor i përkiste Serbisë në regjistrin e tokës që nga periudha austro-hungareze, por është patrulluar nga policia kroate, e cila javë më parë kishte penguar këdo që të vizitonte zonën. Me hyrjen e Kroacisë në zonën Shengen kufiri me Serbinë u bë një kufi evropian me hapjen e një pike kufitare zyrtare , e cila përfshin kontroll pasaportash. Policia kroate urdhëroi po ashtu ndalimin e ndërtimeve në atë zonë.



Gjithsesi Serbia pretendon se ky territor nuk ka qenë kurrë pjesë e Kroacisë dhe bie jashtë kufijve të saj. Kjo është konfirmuar në korrespondencën e tyre diplomatike me Serbinë si dhe mungesën e plotë të saj në të gjitha hartat zyrtare të publikuara të Kroacisë. Policia kufitare kroate është e autorizuar siç duhet për të kryer aktivitete që synojnë mbrojtjen e kufijve kombëtarë të Kroacisë dhe kufijve më të gjerë të Shengenit.

