Policia parandalon atentatin në Berat, në kërkim 3 persona

15:59 31/05/2023

Vrasësit u fshehën në pyll, braktisën makinën me armë

3 persona u shpallën në kërkim nga policia e Beratit, pas dyshimeve se po përgatisnin kryerjen e një atentati mafioz. Konkretisht bëhet fjalë për Hamit Berishën nga Kosova, Arli Shehun nga Korça dhe Ermal Gorën nga Tirana. Këta të fundit ka dyshime se janë paguar kryerjen e kësaj ngjarje.

Ata ishin nisur për të finalizuar atentatin ndaj një personi në qytetin e Beratit, emri i të cilit nuk bëhet me dije. Gjatë rrugës këta persona janë hasur me patrullat e policisë, të cilat i janë vënë pas sapo i kanë evidentuar.

Në pamundësi për të finalizuar planin e vrasjes, 3 personat janë larguar në një zonë të pyllëzuar, aty ku braktisën dhe makinën që shihni në foto.

Automjeti ishte marrë me qira në Kavajë, ndërsa në brendësi të tij u gjet një armë zjarri automatik me silenciator, një pistoletë dhe sasi municioni luftarak. Policia sekuestroi dhe një motomjet të vjedhur me skafandra e veshje që do përdoreshin në ngjarje.

Në kuadër të operacionit të koduar “Objektivi”, uniformat blu ushtruan kontroll në banesën e Erjon Gorës, një prej të shpallurve në kërkim. Në të policia gjeti 2 radio marrëse-dhënëse, dylbi, dorashka dhe lëndë djegëse.

Lidhur me këtë ngjarje vijojnë hetimin për identifikimin e personave të tjerë të implikuar dhe zbardhjen e motiveve për të cilën do kryhej.

