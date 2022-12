Policia: Perimetri i sigurisë së samitit i paprekshëm

Shpërndaje







17:53 03/12/2022

Rrumbullaku: Të përgatitur për të reaguar në çdo rast

Çuçi: Nuk jemi kundër protestës, por duhet te mbahet jashtë vijës së kuqe”

Policia e Shtetit ka marrë masa për garantin e lëvizjes së qytetarëve gjatë samitit të liderëve të BE-së që mbahet në Tiranë më 6 Dhjetor. Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Muhamet Rrumbullaku tha se nuk do të ndalojnë as protestën e PD-së, por do të jenë gati të ndërhyjnë në rast të cenimit të sigurisë së samitit dhe delegacioneve.

“Siguria e 32 delegacioneve shtetërore me liderët e tyre nga BE, na imponon që të vëmë sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare mbi dëshirën gjeografike për të protestuar . Policia e Shtetit nuk e ndalon absolutisht protestën e lajmëruar, por garanton mbarëvajtjen e saj jashtë perimetrit të sigurisë, pasi Perimetri i Sigurisë është i pacenueshëm dhe i aksesueshëm vetëm nga pjesëmarrësit në Samit dhe nga gazetarët e akredituar. Ne kemi besim se arsyeja do të fitojë mbi emocionet e kujtdo dhe jemi të përgatitur për çdo rast kur do të ndodhë e kundërta”, ka thënë Rrumbullaku.

Ministri i brendshëm Bledi Çuçi,pas takimit me kryepolicin Rrumbullaku u shpreh se protesta e opozitës do të lejohet vetëm jashtë perimetrit të sigurisë.

“Ne asnjëherë s’kemi qenë kundër protestave, gjithmonë e kemi garantuar të drejtën kushtetuese për të protestuar. Kësaj radhe thjesht ka një zonë të kuqe ku do të zhvillohet samiti dhe s’mund të protestohet. Jashtë kësaj zone ne do të marrim gjithë masat që edhe protesta të zhvillohet”, ka thënë Çuçi.

Kufizimet e vendosura nga policia e Shtetit me qëllim krijimin e rendit dhe sigurisë do të nisin prej orës 14 të së hënës me 5 dhjetor dhe do të jenë në fuqi deri në përfundim të samitit. Rrugët që do të jenë të bllokuara.

PERIMETRI I SIGURISE PER SAMITIN

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nga ura e Dajtit deri te Sheshi “Nënë Tereza”

Bulevardi “Bajram Curri” nga kryqëzimi me rrugën e “Elbasanit” deri te kryqëzimi me rrugën “Ibrahim Rugova”

Rruga “Themistokli Gërmenji”, pranë rrugës së Elbasanit dhe te kryqëzimi afër rrugës “Papa Gjon Pali II”

Rruga “Lekë Dukagjini”, nga sheshi “Frederik Shopen”, deri te stadiumi “Air Albania” dhe përreth stadiumit

Rruga “Ismail Qemali”, nga kryqëzimi i Liceut deri te rruga e “Elbasanit”

Rruga “Mustafa Matohiti”, pranë shkollës “Kosova”

Rruga “Jul Variboba”, pranë postës, rruga e Elbasanit dhe rruga “Papa Gjon Pali II”

Rruga “Papa Gjon Pali II” nga ETC-RTSH-Stadium

Rruga “Skerdilajd Llagami” dhe rruga “Faik Konica”

Rruga “Fatmir Haxhiu”, te ETC

Rruga “Dervish Hima”

Rruga “Asim Zeneli”

BLLOKIMI I RRUGEVE NGA AEROPORTI I RINASIT

Rinas – Mbikalimi i Kasharit

Autostrada “Durrës – Tiranë”

Ish-sheshi “Shqiponja” – Unaza e Tiranës

Rrethrrotullimi i Saukut – Rrethrrotullimi pranë Akademisë së Policisë

Pallati i Brigadave – Rrethrrotullimi i qytetit “Studenti”, deri tek kryqëzimi

me bulevardin “Bajram Curri”

Klan News