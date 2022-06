Policia rrethon Elbasanin, kontrolle në të gjithë qytetin

21:58 02/06/2022

Forcat e policisë kanë dalë në aksione të befasishme në rrugët e Elbasanit.

Policia e Elbasanit, Forcat e Posaçme Shqiponja, Forcat Operacionale, Policia Kriminale, Patrulla e Përgjithshme, Policia Rrugore, po ushtrojnë kontrolle të befasishme në qytet për kapjen e personave të cilët qarkullojnë me armë zjarri, me lëndë narkotike, për kapjen e personave të shpallur në kërkim, atyre që qarkullojnë me xhama të zinj të pacertifikuar apo që drejtojnë mjetet nën efektin e alkoolit apo në gjendje te dehur.

Kontrollet e befasishme vijojnë në të gjithë qarkun. /tvklan.al