Policja më “e nxehtë” (Foto)

Ajo është ndoshta policja më seksi në policinë e Londrës. Sermin Kentmen tashmë ka shumë fansa në Instagram për shkak të fotografive që poston.

27-vjeçarja iu bashkua forcave të policisë 9 vite më parë kur ajo ishte 18 vjeç. Më shumë se 1500 fansa ka në rrjetin social ku publikon foto “të nxehta” me bikini, por edhe video të momenteve kur stërvitet.

Me ironi, fansat komentojnë në Instagram se do të donin të arrestoheshin prej saj nëse do të shkelnin ligjin. 27-vjeçarja thotë se stërvitja dhe konsumimi i rregullt i vakteve ushqimore janë faktorët që i kanë dhënë asaj një trup joshës./tvklan.al