Politika “e zhytur” në portin e ri të Durrësit

14:20 27/11/2022

Miratohet marrëveshja ne 12 ore seancë me debate dhe akuza

Reshjet intensive të vjeshtës, aq sa lumturuan qeverinë për mbushjen e liqeneve të hidrocentraleve, po aq trishtuan banorët e Shkodrës, Lezhës dhe Kukësit për mbushjen e shtëpive dhe tokave të mbjella me ujë.

Niko Peleshi: Kemi ndarë jo pak fond, duhet ta themi këtë, 10 milionë dollarë janë ndarë vitin e kaluar, 10 milionë dollarë po ndahen tani me buxhetin e ri. Është pikërisht ky momenti, kur ai fond duhet të aktivizohet.

Edhe kjo panoramë e trishtë për dhjetëra familje, nuk e ndali vrullin e politikës për të gjetur fajtorin, te njëri- tjetri.

Sali Berisha: Është gjithçka, jo dorë e Zotit por dora e robit hajdut. Nuk ka parë Shkodra kurrë një përmbytje të tillë të rrufeshme.

Edi Rama: njerëzit mund ta bëjnë vetë diferencën duke e kuptuar çfarë ishte e çfarë është. Vendosen kamerat në mënyrë të qëllimshme

Ulja e nivelit të ujit nuk e uli nivelin e retorikës së politikanëve,veçse e zhvendosi atë në selinë blu, e cila në 6 dhjetor, kur të gjithë liderët e BE do të vijnë në Shqipëri, vendosi të protestojë.

Sali Berisha: Të gjithë qytetarëve të Tiranës, të martën në 12, të gjithë në bulevard se kjo është një betejë ndëër më të rëndësishme.

Socialistët përdorën kartën e mikpritjes, duke e konsideruar turp protestën në 6 dhjetor.

Taulant Balla: Kjo ëhstë një turp që i takon vetëm një personi, Sali Berisha për hallin e tij. Kjo është një protestë për të penguar vendimmarrjen e Bashkimit Europian për ta shpallur non-grata Sali Berishën.

E teksa socialistët kundërshtojnë protestën ne 6 dhjetorit, fokusi i demokratëve në pjesën tjetër të javës ishte Porti i Ri i Durrësit, që sipas Sali Berishës është afera më e madhe korruptive.

Sali Berisha: Edi Rama shkriu aksionet dhe me ish kreun e opozitës, për t’i bërë gjëmën shqiptarëve dhe pluralizmit politik.

Akuzat e forta dhe fyerjet personale shoqëruan seancën maratone prej me shume se 12 orësh ne Kuvendin e Shqipërisë.

Sali Berisha: Edi Rama i bindur të jesh se te porti i marindës do të përfundosh vetë dhe nuk do dalësh më kurrë prej tij.

Taulant Balla: Unë nuk do rresht së përshëndeturi qeverinë që ka ditur të negociojë më së miri për të parandaluar çdo person non-grata të pijë edhe kafe në marinën dhe jahtet e Durrësit.

Në një fjalim të gjatë në Parlament, Kryeministri Edi Rama u ktheu përgjigje akuzave të opozitës. Ky projekt sipas tij do të jetë një motor ekonomik për vendin.

Edi Rama: Do ta impaktojë gyp e vendit 1.2 deri 1.8% çdo vit. Do të jetë një moptorr ekonomik me një kontribut 8 miliardë Euro, në prodhimin e përgjithshëm kombëtar, ndërkohë që do të ngrejë pesh vlerën e Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë.

Opozitarët nuk i kurseu as në akuza dhe as në ironi.

Edi Rama: Jeni mëkuar me ujin e zi të punëve të brendshme, të ngatërruara, të shtrembra dhe të ndyra të napolonit të gjirizeve dhe jeni mësuar të vini vërdall si gomaricat e Zullulandit të Faik Beut. E se si luftoni për darën ju trima që kur shkulni gozhdën ju mbetet vrima. A do qumësh, a do dhallë, gomaricat vijnë vërdallë. Bandi, dandi, tandi, randi! Rroftë e qoftë Salillandi!

Kreu i qeverisë shprehu bindjen e plotë se projekti i portit të Durrësit, nuk ka kthim pas.

Edi Rama: Po i tërë soji dhe sorollopi i gomaricave të këtij katundi politik dhe mediatike, të mblidhen dhe të hidhen përpjetë, nuk ka shans që t’ia vras përsëri Durrësit dhe Shqipërisë çastin historik të këtij investimi transformues në çdo aspekt.

Pavarësisht gjithë diskutimeve të forta, mazhoranca i dha dritën jeshile jetësimit te portit të ri turistik të Durrësit duke votuar marrëveshjen me 76 vota pro. Kuvendi miratoi në seancë plenare me 77 vota pro Buxhetin e shtetit për vitin 2023 dhe projektligjet e paketës fiskale që e shoqërojnë atë.

Për vitin 2023 të ardhurat parashikohen të arrijnë në 631.7 miliardë lekë, ndërsa planifikohet që në vitin 2023 rritja ekonomike të jetë 2.6 %.

Klan News