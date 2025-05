Urimet për Atin e Shenjtë Papa Leonin e XIV nuk kanë munguar as nga përfaqësuesit e politikës në vendin tonë. Presidenti Bajram Begaj ka uruar Papa Leonin e XIV dhe të gjithë besimtarë katolikë duke shprehur bindjen se Ati i Shenjtë do të kontribuojë me autoritetin e tij në shërbim të kauzës sublime të forcimit të klimës së bashkëjetesës të të gjitha besimeve.

Nuk ka munguar një urim per Atin e Shenjtë edhe nga kreu i PD Sali Berisha gjatë një takimi elektoral i cili i uroi Papa Leonit të XIV sukseset më të mëdha në udhëheqjen e Vatikanit.

Edhe Kryetarja e Kuvendit, Elisa Spiropali, ka përshëndetur zgjedhjen e Papa Leonit të XIV si udhëheqësin e ri të Vatikanit.

Pas zgjedhjes së Papa Leonit të 14, ka ardhur edhe reagimi zyrtar i Kishës Katolike Shqiptare.

Nëpërmjet Presidentit të Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë, Dom Gjergj Meta thuhet se Kardinalët në Vatikan i dhanë një Ipeshkëv Romës dhe një Bari Kishës Universale duke shpresuar që shumë shpejt Papa i ri të vizitojë dhe Shqipërinë.

Klan News