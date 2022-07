Politikani i lartë në dosjen e Sigurimit të Shtetit

22:39 26/07/2022

Autoriteti i Dosjeve i kërkon Kuvendit ndryshimin e ligjit: Favorizon deputetët

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e Sigurimit të Shtetit, i kërkon Kuvendit të Shqipërisë të ndryshojë ligjin mbi dosjet në vend, për shkak se favorizon politikanët e lart dhe deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, të cilët nuk ndëshkohen pavarësisht se në të shkuarën mund të kenë qenë bashkëpunëtorë të Sigurimit të Shtetit.

Nëpërmjet një njoftimi të publikuar në rrjetet sociale, Autoriteti nënvizon se politikanët dhe ata që kërkojnë të zgjidhen apo emërohen në detyra të larta shtetërore arrijnë t’i shmangen kontrollit të pastërtisë së figurës së tyre nëse më parë kanë kaluar filtrin e komisioneve të ngjashme Mezini dhe më pas Bezhani.

“Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të emërohen ose ngrihen në detyrë në institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike, kur Autoriteti administron apo i është vënë në dispozicion dokumenti autentik origjinal i certifikatës së pastërtisë së figurës. Pra, emrat e shqyrtuar më herët nga komisionet Mezini-Bezhani nuk verifikohen nga Autoriteti, me dispozitë ligjore”.

Një klauzolë kjo që duket se është vendosur qëllimshëm për t’i dhënë legjitimitet mos kontrollit të hollësishëm të dosjeve dhe mbrojtjen e shumë politikanëve të lart që kanë qenë pjesë e strukturave ose bashkëpunëtorë të ish- Sigurimin e Shtetit.

Autoriteti thekson se shkak për këtë shqetësim janë bërë disa raste konkrete, ndërsa përmend një rast të fundit ku një politikanë i nivelit të lartë politik me inicialet I.M. ka rezultuar bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.

“Në kuadër të punës së përditshme me përpunimin e materialeve të ish-Sigurimit të Shtetit, së fundmi Autoriteti është ndeshur me informacione dhe të dhëna mbi një personazh me profil të lartë politik. Institucionit iu kërkua nëpërmjet postës elektronike që të verifikohej figura e shtetasit I. M. në dosje të klasifikuara të ish-Sigurimit të Shtetit. Konstatimi u shqyrtua me përgjegjësi dhe materialet u bënë të njohura për të gjithë anëtarët e zgjedhur. Me vendimin nr. 321, datë 26.07.2022 të Autoritetit, të dhënat iu përcollën Kuvendit të Shqipërisë”.

Gjithashtu Autoriteti kërkon që ligji të ndryshohet edhe në nenin që përcakton detyrimin që kanë partitë politike për të paraqitur për kontroll të figurës të gjithë kandidatët për deputetë ose kryetarë bashkish.

