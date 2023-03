Politikë e jashtme 100% si e BE-së

18:40 29/03/2023

Shqipëria, RMV, Mali i Zi dhe Kosova themelojnë “Quad”

Aleatët e BE-së dhe të NATO-s në Ballkanin Perëndimor bënë një hap para dhe vendosën të themelojnë në Shkup nismën e re rajonale, QUAD, me synim, harmonizimin 100% të politikës së tyre të jashtme me atë të BE-së.

Ky vendim i Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi për harmonizim me Politikën e Përbashkët të Jashtme dhe të Sigurisë të BE-së vjen në dritën e një realiteti të ri gjeopolitik, kërcënimeve hibride, krizës energjetike dhe pasojave ekonomike të shkaktuara nga pushtimi rus i Ukrainës.

Bie në sy mungesa e Serbisë dhe Bosnjë Hercegovinës, dy vende që ende nuk kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë.

Sipas ministrit të Jashtëm të Maqedonisë së Veriut, Bujar Osmani, mikpritës i takimit, secili prej këtyre vendeve, ka dëshmuar se është partner i besueshëm i NATO-s dhe i BE-së.

Sipas Osmanit, qëllimi i përbashkët strategjik i të gjitha vendeve të cilat kanë arritur harmonizim të plotë me politikën e jashtme dhe të sigurisë me BE-në është integrimi i plotë në BE.

Klan News