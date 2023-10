Polonia, hap fals me Moldavinë

23:54 15/10/2023

Çekia, fitore të ngushtë me Ishujt Faroe

Flasim për kundërshtarët në grupin e Shqipërisë në Euro 2024. Polonia bëri një hap fals ndaj Moldavisë, duke barazuar në 1-1 ndeshjen e luajtur të dielën në Varshavë.

Polakët me këtë rezultat duket se janë jashtë garës për t’u kualifikuar për në Gjermani.

Ndërsa Çekia fitoi ngushtë 1-0 me Ishujt Faroe në Pëlzen. Përfaqësuesja çeke është e dyta me 11 pikë, 2 më pak se Shqipëria kryesuese.

Polonia është e treta me 10 pikë, Moldavia e katërta me 9 dhe Ishujt Faroe me 1 pikë në fund të Grupit E.

Tv Klan