Mijëra qytetarë kanë marshuar në heshtje të hënën në mbrëmje në qendër të Krakovës, në Poloni, në nderim të gjashtë personave që humbën jetën dhe të plagosurve nga sulmi me armë zjarri që tronditi vendin gjatë fundjavës.
Në marshim morën pjesë edhe presidenti dhe kryeministri i Polonisë, të cilët u shfaqën së bashku, pavarësisht përplasjeve të tyre të vazhdueshme politike. Prania e tyre u pa si një shenjë bashkimi përballë tragjedisë më të rëndë të këtij lloji në historinë moderne të vendit.
Qytetarët mbajtën lule dhe qirinj, të cilët i vendosën në vendet ku viktimat u qëlluan. Në sheshin historik të Krakovës, një bori ceremoniale u dëgjua nga kulla, ndërsa atmosfera ishte e mbushur me dhimbje dhe trishtim.
Autori i dyshuar i sulmit është identifikuar nga mediat lokale si 24-vjeçari Michal Oksinski. Ai u plagos rëndë gjatë një shkëmbimi zjarri me policinë dhe ndërroi jetë në spital të hënën në mëngjes, pa rifituar vetëdijen.
Sipas hetimeve, para se të mbërrinte në Krakovë, Oksinski dyshohet se kishte vrarë prindërit dhe motrën e tij në banesën e familjes. Më pas, ai kishte udhëtuar rreth 200 kilometra drejt jugut, ku vijoi sulmin duke qëlluar me armë zjarri në zona të ndryshme të qytetit.
Fillimisht, ministri i Brendshëm deklaroi se autori mund të ishte ndikuar nga ide ekstremiste të së djathtës. Megjithatë, Prokuroria e Përgjithshme ka bërë të ditur se është ende herët për të përcaktuar nëse sulmi kishte motive ideologjike.
Deri tani nuk është gjetur ndonjë letër apo manifest që të shpjegojë arsyet e veprimeve të tij. Hetuesit po analizojnë telefonin, pajisjet elektronike dhe disa simbole që 24-vjeçari kishte vendosur në veshjet e tij të stilit ushtarak.
Gjatë kontrollit të makinës së tij, policia gjeti katër armë zjarri dhe qindra fishekë. Sipas autoriteteve, armët ishin në pronësi të ligjshme të tij dhe të babait të tij.
Oksinski dhe babai i tij ishin anëtarë të një klubi sportiv qitjeje, ku 24-vjeçari kishte shkuar vetëm tri herë gjatë këtij viti. Përfaqësuesit e klubit e kanë përshkruar atë si një person me sjellje normale dhe rezultate mesatare në garat e qitjes.
Ngjarja ka ngritur pikëpyetje të shumta në Poloni lidhur me mënyrën se si persona të tillë mund të pajisen me armë zjarri. Oksinski kishte kaluar të gjitha kontrollet e kërkuara, përfshirë edhe testet psikologjike. Për këtë arsye, qeveria polake ka njoftuar një rishikim urgjent të procedurave për dhënien e lejeve të armëmbajtjes.
Ndërkohë, jeta në qendër të Krakovës po përpiqet të rikthehet gradualisht në normalitet, por frika dhe tronditja mbeten të pranishme. Disa dyqane dhe biznese vazhdojnë të mbajnë shenjat e sulmit, ndërsa në shesh janë vendosur memoriale me lule dhe qirinj.
Mes viktimave është edhe një piktore polake, rreth të 50-ave, nënë e katër fëmijëve, e cila ndodhej në qytet për hapjen e një ekspozite. Ndërkohë, një shtetas britanik dhe një austriak që humbën jetën nuk janë identifikuar ende publikisht. Edhe disa drejtues të karrocave me kuaj, që përdoren për shëtitjen e turistëve në shesh, mbetën të plagosur rëndë.
Dëshmitarët tregojnë se gjatë sulmit njerëzit kërkonin strehim në dyqane dhe ambiente të mbyllura për t’i shpëtuar të shtënave. Një punonjëse ukrainase e një dyqani çokollatash tregoi se disa persona u futën me vrap në dyqan për t’u mbrojtur nga sulmuesi.
“Ne u larguam nga vendi ynë për të gjetur siguri. Ky duhej të ishte një vend i sigurt”, u shpreh ajo, duke iu referuar largimit të saj nga Ukraina pas nisjes së luftës me Rusinë.
Në vendin ku policia ndaloi makinën e autorit të dyshuar janë vendosur gjithashtu lule dhe mesazhe në mbështetje të efektivëve të plagosur. Njëri prej tyre, Jakub Kulik, u qëllua në gjoks dhe vazhdon të jetë në gjendje të rëndë shëndetësore.
Një vajzë e vogël ka lënë një kartolinë për policët, ku shkruhet: “Faleminderit, policë! Shërohuni sa më shpejt.”
Sulmi ka tronditur një vend që prej vitesh është konsideruar ndër më të sigurtit në rajon. Qytetarët shprehen të shqetësuar dhe kërkojnë përgjigje për arsyet që çuan në këtë tragjedi.
Shumë prej tyre janë të zemëruar edhe për faktin se autori i dyshuar humbi jetën pa u përballur me drejtësinë.
“Mendoj se ne meritojmë të dimë pse ndodhi kjo”, është shprehur një banore e Krakovës.
/tvklan.al