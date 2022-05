Pompeo viziton Shqipërinë

19:51 15/05/2022

Ish-Sekretari i Shtetit do të marrë titullin “Doctor Honoris Causa”

Ish-Sekretari Amerikan i Shtetit, Mike Pompeo viziton të hënën Shqipërinë.

Vizita e tij kryhet me rastin e 100-vjetorit të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Gjatë qëndrimit të tij në Tiranë, ish-Sekretari i Shtetit do të marrë pjesë në një aktivitet që organizohet nga Universiteti i Tiranës dhe Ambasada Amerikane, ku do të nderohet edhe me titullin “Doctor Honoris Causa”.

