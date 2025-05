Greg Popovich është larguar nga posti i tij si trajner i San Antonio Spurs pas 29 sezonesh me ekipin. 76-vjeçari do të vazhdojë që të jetë pjesë e klubit të NBA, ku ai do të mbajë detyrën e presidentit të operacioneve të ekipit në klub.

Në më shumë se 29 sezone me ekipin, Popovich arriti 1422 fitore të sezonit të rregullt, më shumë se çdo trajner tjetër në historinë e NBA dhe udhëhoqi Spurs në fitimin e pesë titujve kampionë në NBA, më i fundit në 2014.

Edhe pse dashuria dhe pasioni im për lojën vazhdojnë, kam vendosur që të tërhiqem nga detyra e trajnerit. Do t’u jem mirënjohës gjithmonë lojtarëve dhe drejtuesve për arritjet e mia”, ishin fjalët e 76-vjeçarit pas vendimit.

Popoviç pësoi në muajin nëntor një sulm të lehtë në zemër, e që nga ajo periudhë nuk ka qenë i ulur në stol. Pa asistencën e tij, Spurs dështuan që të kalonin në fazën play off të sezonit 2024/2025.

Që nga viti 2019, ata nuk kanë arritur që të luajnë në fazën pas sezonit të rregullt. Miç Xhonson, që e zëvendësoi të gjatë fazës së rikuperimit, do të marrë përgjithmonë detyrën e trajnerit kryesor.

Popoviç u bë pjesë e San Antonio-s në vitin 1988 si ndihmës trajner dhe pas një periudhe dy vjeçare me Golden State Warriors, u rikthye te Spurs si trajner kryesor në 1996. Ai ishte trajneri aktiv më jetëgjatë në një ekip në ndonjë sport të madh amerikan.

