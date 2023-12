“Popullsia u 100-fishua në pak ditë…”, Fevziu: Kukësi ka kryer një gjest të rrallë

Shpërndaje







23:41 13/12/2023

Qyteti i Kukësit është ndoshta i dyti në Shqipëri, që është nominuar me çmimin Nobel. Në vitin 2000, qyteti i Kukësit u propozua për çmimin Nobel, për arsye të një prej eventeve më të rëndësishme të historisë së Kukësit dhe një prej eventeve më të rëndësishme të historisë së shqiptarëve.

Në vitin 1999, qyteti i Kukësit, një qytet i vogël me pak mijëra banorë, mirëpriti mbi gjysmë milioni shqiptarë të Kosovës, të cilët u larguan nga represioni i Sllobodan Millosheviç.

Këtë temë e ka trajtuar edhe gazetari Blendi Fevziu, në një intervistë me pedagogen, Lenida Halilaj, ditën e sotme në emisionin “Opinion”, në Tv Klan.

Blendi Fevziu: Pjesa e pritjes së shqiptarëve të Kosovës është edhe pjesa më e rëndësishme, po e quaj, historike e Kukësit, apo jo?

Lenida Halilaj: Po po, patjetër. Është si një lloj eksodi biblik faktikisht, për nga përmasat që pati, por…

Blendi Fevziu: Patjetër, gjysmë milioni njerëz, në një qytet me 5 mijë banorë.

Lenida Halilaj: Ekzaktësisht, për pak ditë ose javë, mund të themi që janë 10-fishuar ose 100-fishuar banorët në qytetin e Kukësit. Por edhe mikpritja që ka pasur secila familje në Kukës, që ka dhënë ndaj shtetasve të Kosovës, ishte diçka që nuk ishte parë më përpara. Edhe fakti që vinim ne nga një periudhë shumë e vështirë, se Kukësi, një nga qytetet më të varfra…

Blendi Fevziu: Kukësi ishte një qytet i varfër, me infrastrukturë të dobët.

Lenida Haliulaj: Pasi u shpall thirrja, le të themi, që secila familje kuksiane duhet të mirëpriste një familje kosovare, u ngrit shtabi i përgjithshëm. Në atë kohë ka qenë zëvendës kryeministri Ilir Meta, po ashtu edhe prefekti i Kukësit, të cilët bënë një thirrje dhe me anë të televizionit të Kukësit në këtë rast.

Në fund të kësaj pjese Blendi Fevziu u shpreh se Kukësi ka kryer një nga gjestet më të rralla. Madje ai tha se liderët kryesor të globit, vinin në Kukës për t’ju thënë emigrantëve të Kosovës: “qëndroni se ne do t’ju çlirojmë”.

Blendi Fevziu: Në fakt askush nuk e besonte që mund të ndodhte, ajo që ndodhi. Kryeministri Majko, telefonoi prefektin e Korçës dhe i tha: “sa veta mund të marrësh, sa shqiptar të Kosovës mund të marrësh?”. Prefekti i Korçës tha: “ndoshta 5 mijë”. “Rrite numrin”, i tha. “Ndoshta 7”. “Rrite numrin”, i tha Majko. “Ndoshta 10”, i tha prefekti “dhe më tutje nuk shkoj dot më”. “Do marrësh 50 mijë”, i tha “sepse nuk kemi ku t’i mbajmë”. Dhe prefekti u detyrua t’i pranonte dhe në fakt, jo vetëm Korça, sepse unë po ju sjell një rast që e kam asistuar vetë, në telefonatën me kryeministrin Majko, por çdo qytet i Shqipërisë, në çdo cep filloi të merrte shqiptarë të Kosovës që vinin nga territore. Por stacioni i parë, kryesori, qendrori dhe ai që përballoi goditjen më të madhe, ishte Kukësi. Në një kohë kur rruga për të mbërritur në Kukës, për arsye të trafikut të rënduar të asaj kohe, shkonte edhe 11 orë për të arritur deri këtu. Dhe poshtë, në atë zonën aty, ku duket ajo çatia e kuqe, ishin të gjitha mediat ndërkombëtare të botës. Dhe mund të gjeje disa nga liderët kryesorë të globit, të cilët vinin për t’ju thënë emigrantëve të Kosovës: “qëndroni se ne do t’ju çlirojmë”. Ky qytet me pak banorë, ka kryer një nga gjestet më të rralla. /tvklan.al