Porti i Durrësit/ Bylykbashi dorëzon padi në Gjykatën Kushtetuese

11:59 11/11/2022

Pas miratimit të marrëveshjes për ndërtimin e Portit të Durrësit, deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi ka dorëzuar në emër të kësaj force politike padi në lidhje me ndërtimin e këtij porti. Deputeti demokrat Bylykbashi ka thënë se ndërtimi i Portit të Durrësit është një grabitje e pasurisë publike për interesa përfitimi inidividësh privatë.

Oerd Bylykbashi: Jo thjesht me mungesën e transparencës, por e bërë qëllimisht kështu sepse një grabitje e tillë e pasurisë publike për interesa private, marrja e pronës publike, e Portit strategjik të Durrësit dhe dhënia për interesa përfitimi individësh privatë nën petkun e investitorëve strategjikë, pro në fakt me kompani ofshorë pas të cilave qëndrojnë interesat e pushtetëve, kemi pikërisht këtë: Ne e godasim në Gjykatën Kushtetuese. Shpresojmë se Gjykata Kushtetuese do të mbrojë interesin publik dhe jo në mbrojtje të Kryeministrit dhe individëve që i qëndrojnë nga pas. E gjitha kjo është histori që bazohet tek Rama. Porti i Durrësit është aset i të gjithë shqiptarëve. Është atje dhe ka qenë atje si themel, nuk mund të ju merret qytetarëve. Nuk mundet që megafaera më e madhe korruptive të jetë simboli i mënyrës së qeverisjes. PD këtë nuk e do e lejojë./tvklan.al