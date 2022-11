Porti i thatë i Strugës, Grubi: Na mundësoi qasjen e një vendi pa det

11:32 14/11/2022

Zv.kryeministri i RMV, Artan Grubi në mbledhjen e qeverive Shqipëri-Maqedoni e Veriut propozoi tre konkluza për marrëveshjet midis vendeve. Hapja e një vendkalimi të ri kufitar, më poshtë Qafë Thanës që do të ulte koston me dhjetëra miliona Euro të ndërtimit të autostradës dhe linja hekurudhore Shkup-Durrës për të lidhur dhe përfunduar infrastrukturën mes dy vendeve në Korridorin 8.

Më tej, ai i dha rëndësi edhe portit të thatë të Strugës, për të cilin falënderoi në veçanti kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Porti i thatë do të funksionojë për ngarkesat tranzit që vijnë në portin e RMV nga porti i Durrësit. Për secilën prej pikave, Grubi propozoi edhe strukturat përkatëse.

Artan Grubi: E para do të ishte me hapjen e një vendkalimi të ri kufitar. Formimi i komisionit të përbashkët të ekspertëve i cili do të përcaktojë vendndodhjen e vendkalimit të ri kufitar ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, do të përcaktojë karakteristikat themelore teknike të lidhjeve rrugore, vendndodhjen e rrugëve, pikat e kryqëzimit të tyre me kufirin, infrastrukturën, stacionet, llojet e ngarkesave dhe udhëtarëve, regjimin e funksionimit, çështjet ligjore dhe normative që lidhen me ndërtimin e vendkalimit kufitar rrugor ndërkombëtar dhe të gjitha çështjet me interes të përbashkët. Kjo pikë ka të bëjë me lidhjen e dy autostradave tona në Korridorin 8 që planifikojmë ta nisim në muajin Mars me konzorciumin amerikano-turk me të ciëlt kemi nënshkruar në muajin Mars të po këtij viti dhe kemi miratuar ligjin në Kuvend dhe jemi në pritje të firmosjes së kontratës në mes të Dhjetorit, për nisjen e ndërtimit të plotë autostradë, do të thotë që nga Shkupi në Qafë Thanë me shpresën që do të bëhet një vendkalim tjetër jo në Qafë Thanë, por pak më poshtë, i ri midis dy vendeve tona që do ulë koston me dhjetëra miliona Euro të ndërtimit të autostradës.

Lidhja hekurudhore Shkup-Durrës ndërmjet dy vendeve tona dhe që t’i obligojmë qeveritë tona që të angazhohen për bashkëpunim dhe ndërmarrjen e obligimeve për ndërtimin dhe përfundimin e infrastrukutrës hekurudhore të Korridorit 8. Tek ne duhet të modernizohet linja ekzistuese hekurudhore Kumanovë-Shkup-Kërçovë dhe të përfundojë ndërtimi i pjesës nga Kërçova deri në kufirin me RSh me gjatësi 63 km si dhe nga Kumanova me Bullgarinë, gjatësi prej 89 km. RSh duhet ta kryejë dhe besoj që është në proces të rikonstruktimit të linjës ekzistuese hekurudhore Tiranë-Durrës me ndërtimin e një linje të re hekurudhore për në aeroportin ndërkombëtar “Nënë Tereza”, si dhe rikonstruktimin e linjës ekzistuese hekurudhore Durrës-Rrogozhinë-Pogradec dhe fshatin Lin të Pogradecit.

Porti i thatë në Strugë, qeveritë e të dyja vendeve si konkluzë e tretë do e kisha propozuar që përmes Ministrive të Financave, të Transportit dhe institucioneve resoriale, brenda 3 muajve të kryejnë studimin e fisibiletit në një zonë intermodale logjistike në formën e një porti të thatë pranë Strugës në RMV për bërjen e ngarkesave tranzit që vijnë në portin e Maqedonisë së Veriut nga Porti i Durrësit, Porto Romano. Në afat prej 3 muajsh të dyja palët do të bëjnë një plan për thjeshtësimin e procedurave për ndërtimin e portit të thatë pas të cilit do përpilojnë marrëveshje për nënshkrim në mbledhjen e radhës të qeverive tona ku do shprehim gatishmërinë për bashkëpunimin dhe realizimin e projektit. Këtu dua të falënderoj veçanërisht kryeministrin Rama i cili na mundësoi qasjen e një vendi pa det në portin e Durrësit dhe vetëm në këtë mënyrë zhvillohen marrëdhëniet vëllazërore dhe të afërta midis nesh./tvklan.al