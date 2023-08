“Porto Palermo Festival ul siparin”

20:00 13/08/2023

Në 5 fundjava performuan mbi 30 artistë

Porto Palermo Festival mbylli siparin këtë të shtunë në kalanë e Ali Pashës me një natë muzikore po aq spektakolare sa fundjavat e shkuara.

Në një atmosferë të veçantë Lavinia Mancusi, ylli i muzikës folklorike italiane, performoi mbrëmë edhe pjesë nga muzika shqiptare si “Moj e bukura Arbëri”, “A kanë ujë ato burime” etj.

Mbrëmjen e kaluar përkrah Olen Cesarit performoi në piano edhe Michael Rodi, pianisti gjenial sudafrikan i cili performon prej vitesh krah violinistit virtuoz.

Suksesi i këtij festivali në këtë edicion të tretë ishte edhe më i madh. Objektivat që turistët të ndaleshin në Kala për të shijuar jo vetëm muzikën por të njihnin edhe trashëgiminë kulturore dhe natyrën e bukur u arrit, ndonëse kërkesat për ta ndjekur tejkaluan pritshmëritë.

Për këtë arsye Porto Palermo Festival për herë të parë do të dalë jashtë mureve të kalasë, dhe me 19 Gusht do të shkojë në Himarë pranë publikut, me një koncert falas, për të ngjizur traditën e Porto Palermo Outdoor Festival.

Në 5 fundjava, ky festival i veçantë solli mbi 30 artistë të njohur ndërkombëtarë, duke përcjellë një mozaik ngjyrash e kulturash muzikore.

