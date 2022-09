Portreti i Mbretëreshës Elizabeth II ndriçon ndërtesën më të lartë në botë, Burj Khalifa

09:06 12/09/2022

Një portret i Mbretreshës Elizabeth II ka ndriçuar ndërtesën më të lartë në botë, Burj Khalifa. Ndërtesa e vendosur në Dubai, Emiratet e Bashkuara Arabe e ka vendosur portetin e Mbretëreshës Elizabeth II në nder të kujtimit të saj.

Sjellim në vëmendje se Elizabeth II ka ndërruar jetë në moshën 96-vjeçare më 8 Shtator të këtij viti.

Pallati Buckingham ka njoftuar se Funerali i Mbretëreshës Elizabeth II do të mbahet në Londër në 12:00 (ora lokale) të së hënës, më 19 Shtator në Westminster Abbey.

Kisha historike është vendi ku Mbretërit dhe Mbretëreshat e Britanisë kurorëzohen, dhe ku Mbretëresha Elizabeth II u martua me Princin Philip në 1947. Krerë shtetesh nga e gjithë bota do të ftohen të bashkohen me anëtarët e familjes mbretërore për të kujtuar jetën dhe shërbimin e Mbretëreshës./tvklan.al