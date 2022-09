Portreti i Nënë Terezës me 100 kg drithëra

Shpërndaje







19:58 04/09/2022

Rekordmeni i Guinnes nderon shenjtoren shqiptare

5 muaj ishte përgatitur për këtë ditë. Ishte nisur herët në mëngjes nga Kosova, për t’ia filluar punës në 8 të mëngjesit. Mbajtësi i tre rekordeve Guinness, Alkent Pozhegu, kishte zgjedhur pikërisht datën 4 Shtator për ta nderuar Nënë Terezën.

“Kjo është ajo e pakta që mund të realizoj në krahasim me kontributin e dhënë nga Nëna Tereza. Sot kam përzgjedhur ditën e shenjtërimit që është bërë nga Papa i Vatikanit, kam përzgjedhur këtë ditë që të realizoj një mozaik me përmasa 2×3. Është një mozaik me drithëra”.

E në fund, ky ishte rezultati. Metoda interesante e Alkent Pozhegut për t’i krijuar këto vepra tërhoqi vëmendjen edhe të mediave ndërkombëtare. Ai mban edhe rekordin Guinness për portretin më të madh të krijuar me drithëra, i cili është punuar në një sipërfaqe prej 560 metrave katrorë në vitin 2019. Edhe për portretin e Nënës Terezës, atij iu deshën rreth 100 kilogram drithëra. Ka përdorur fasule, misër, oriz dhe vaj luledielli.

Tv Klan