Portugalia do t’i dërgojë Ukrainës tanke Leopard

21:00 04/02/2023

Rusia kërcënon me përdorimin e armëve bërthamore në Ukrainë

Portugalia do të dërgojë tanke Leopard 2 në Ukrainë. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Antonio Costa, pa specifikuar se sa mjete të tilla do të dërgohen.

Costa sqaroi po ashtu se Portugalia po mban bisedime me Gjermaninë për të marrë pjesë këmbimi, të cilat do të duhen për të riparuar një numër tankesh Leopard 2 që kanë aktualisht në zotërim.

Por dërgimi i më shumë armëve nga Perëndimi në Ukrainë për ish-presidentin rus Dmitry Medvedev do të nxisë më shumë sulme nga Rusia.

I pyetur se çfarë do të ndodhte nëse armët që Uashingtoni i ka premtuar Ukrainës do të godasin Krimenë, të cilën Rusia e aneksoi në vitin 2014, Medvedev dha këtë përgjigje: “Ne nuk i vendosim vetes asnjë kufi dhe, në varësi të natyrës së kërcënimeve, jemi gati të përdorim të gjitha llojet e armëve. Mund t’ju siguroj se përgjigja do të jetë e shpejtë, e ashpër dhe bindëse”.

Ndërkohë, ish-Sekretari Amerikan i Shtetit, Mike Pompeo, ka deklaruar se presidenti rus Vladimir Putin nuk do të kishte sulmuar Ukrainën nëse Donald Trump do të ishte ende president.

“Vladimir Putin mori një të pestën e Ukrainës në kohen e presidentit Barack Obama në 2014. Për katër vjet ai nuk mori asnjë centimetër të Ukrainës, ai luftoi përgjatë Donbasit, por ai nuk pushtoi. Pastaj kur u larguam ai shkoi përsëri pas. Kjo është e padiskutueshme, këto janë deklarata faktike. Ju mund të argumentoni rastësi ose fat, por Vladimir Putin nuk ndryshoi. Synimet e tij nuk ndryshuan. Ajo që ndryshoi ishte perceptimi i tij për rrezikun, dhe është ndryshe me drejtues të ndryshëm”.

Sakaq, Ukraina ka rikthyer 116 ushtarë si pjesë e një shkëmbimi të të burgosurve të luftës. Më herët pala ruse ka bërë të ditur se kishte marrë 63 të burgosur në një shkëmbim me autoritetet ukrainase.

Klan News