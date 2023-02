Portugalia ndalon “Vizat e Arta”

09:20 17/02/2023

Gjithashtu qeveria do të ndalojë licensat për akomodimet turistike si Airbnbs për shkak të krizës se stehimit që ka përfshirë vendin

Portugalia ka njoftuar një paketë të madhe masash për të trajtuar krizën e strehimit, duke përfshirë fundin e skemës së saj të diskutueshme të “Vizës së Artë” të cilat u jepnin rezidencë atyre që blinin prona në vend.

Vitin e kaluar, skema e “Vizave të Arta” tërhoqi 6.8 miliardë Euro investime që nga fillimi i saj në 2012, ku pjesa më e madhe e parave shkonte në pasuri të paluajtshme. Aktivistët janë shprehur se kjo skemë e qeverisë nuk ka kuptim për aq kohë sa qeveria do të vazhdonte të promovonte politika të tjera për të tërhequr të huajt e pasur në Portugali, siç është “Viza Dixhitale Nomads” e prezantuar në Tetor, e cila u jep të huajve me të ardhura të larta mujore nga puna në distancë për të jetuar pa paguar taksat.

Qiratë dhe çmimet e banesave janë rritur në mënyrë të frikshme në Portugali, e cila është ndër vendet më të varfra në Evropën Perëndimore. Vitin e kaluar, më shumë se 50% e punëtorëve fituan më pak se 1,000 Euro në muaj, ndërsa vetëm në Lisbonë, qiratë u rritën me 37% në 2022.

Licencat e reja për akomodimet turistike, si Airbnbs, do të ndalohen me përjashtim të zonave rurale më pak të populluara. Kryeministri Antonio Costa ka deklaruar se kriza tani po prek të gjitha familjet, jo vetëm më të rrezikuarit. Pagat e ulëta si dhe politikat që inkurajojnë të huajt e pasur për të investuar dhe një ekonomi e varur nga turizmi e kanë bërë për vite të tëra të vështirë për vendasit marrjen me qira ose blerjen e një prone. Norma e inflacionit prej 8.3% e Portugalisë e ka përkeqësuar problemin.

Nuk është e qartë se kur do të hyjnë në fuqi masat, me vlerë të paktën 900 milionë Euro, por ato të miratohen muajin e ardhshëm dhe të tjerat do të votohen nga ligjvënësit. Ndërkaq një mekanizëm do të miratohet gjithashtu për të rregulluar rritjen e qirasë dhe qeveria do të ofrojë stimuj taksash për pronarët që konvertojnë pronat turistike në shtëpi me qira për vendasit.

Deputetja e partisë së Bllokut të Majtë, Mariana Mortagua kritikoi masat, duke thënë se qeveria po u jepte lehtësime taksash pronarëve të cilët tashmë kanë përfituar nga strehimet. Social Demokratët thanë se masat janë një sulm ndaj të drejtave të pronarëve.

