Portugezët të zemëruar nga skandali i korrupsionit që përfshiu kryeministrin

Shpërndaje







00:00 09/11/2023

“Bomba me litium dhe hidrogjen që dogji Costën”, ky është titulli që ka zgjedhur e përditshmja portugeze a Correio da Manha për të pasqyruar dorëheqjen e kryeministrit Antonio Costa, i cili akuzohet për korrupsion. Përveç mediave vendase, edhe vetë qytetarët kanë reaguar duke shprehur zhgënjim dhe zemërim për këtë rast.

“Për politikanët, nuk ka asnjë problem sepse nuk janë ata që paguajnë faturën, është taksapaguesi. Partitë e tjera duan që dikush tjetër nga Partia Socialiste të jetë kryeministër në mënyrë që të zgjidhen vetë”.

“Populli është ai që vuan gjithmonë. Me milionat që kanë bërë, njerëzit nuk kanë as punë, as ushqim, as shtëpi, asgjë. Çfarë të bëjmë?”

Prokurorët po hetojnë koncesionet e dhëna për minierat e litiumit dhe prodhimin e hidrogjenit në veri të vendit. Costa dyshohet se ka ndërhyrë personalisht për të përshpejtuar këto kontrata por ai ka mohuar përfshirjen në këtë skandal.

Costa, i cili ka mohuar përfshirjen në skandal, i jep fund mandatit tetë-vjeçar të kryeministrit, gjatë së cilës ai e bëri Portugalinë mjaft tërheqëse që e konsideronin Portugalinë një parajsë të stabilitetit fiskal.

Klan News