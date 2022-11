Postimi mbi “Manhatanin e Zagrebit”, Rama kërkon ndjesë

14:38 18/11/2022

Kryeministri Edi Rama ka reaguar në lidhje me postimin e një nate më parë ku shprehej se investitori i angazhuar për portin e Durrësit është i angazhuar edhe në projektin e “Manhatanit të Zagrebit”.

Kreu i qeverisë ka kërkuar ndjesë për nxitimin, pasi thotë se “Postimi i djeshëm mbi “Manhatanin e Zagrebit” nuk reflekton të vërtetën e ecurisë së mëtejshme të projektit”.

“Një kontroll i thjeshtë do mjaftonte për të mos gabuar, por kush s’është gënjeshtar as bën sikur s’ka gjë as nuk justifikohet, po kërkon falje”, shkruan Rama./tvklan.al

Postimi i djeshëm mbi “Manhatanin e Zagrebit”nuk reflekton të vërtetën e ecurisë së mëtejshme të projektit dhe kërkoj ndjesë për nxitimin!Një kontroll i thjeshtë do mjaftonte për të mos gabuar, por kush s’është gënjeshtar as bën sikur s’ka gjë as nuk justifikohet,po kërkon falje! pic.twitter.com/z4D9mIItOk — Edi Rama (@ediramaal) November 18, 2022