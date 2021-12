Poti SHPK, lider në tregun e rafteve metalike

17:02 25/12/2021

Mbi 10 vite në Shqipëri dhe 20 vite në Itali

Në një ceremoni të veçantë, Poti SHPK bëri bashkë për festat e fundvitit miq e partnerë për të festuar suksesin e kompanisë, e cila operon prej 22 vitesh në Itali dhe 10 vitesh në Shqipëri.

Kompania ofron një cikël të plotë që nga projektimi në letër, ndërtimi dhe mirëmbajtja në terren e rafteve metalike në subjekte të ndryshme duke ju përshtatur kërkesës së klientëve. Sipas presidentit të kompanisë “Poti” nuk ka qenë aspak një rrugëtim i lehtë, por i guximshëm.

“Ky është një moment për t’ju thënë një faleminderit të madhe sepse keni qenë pjesë e jona, është edhe merita e të gjithë bashkë, sepse secili ka ndikim në stafin tonë”, tha Astrit Poti, president i kompanisë “Poti”.

“Ne si emigrantë kemi vuajtur vërtetë shumë, arritëm të hapim një biznes të vogël në fillim të viteve 2000 në Itali dhe sot shtrihemi thuajse në të gjithë Europën. Me guxim do të mundohemi të ecim sa më shumë ”, tha Osman Poti, bashkëthemelues i “Poti SHPK”



Presidenti i Republikës Ilir Meta, larg fjalimeve formale, vendosi t’i përgëzonte vëllezërit Poti me një gotë verë në dorë.

“Shëndet për vëllezërit Poti për këtë punë të mrekullueshme që kanë bërë, nga 250 shpresoj që t’i bëjnë 25000 të punësuar sa më parë. Gëzuar!”, tha ai.

Një tjetër kontribut i kompanisë lidhet me zhvillimin ekonomik në zonën e Kamzës, duke krijuar mundësi punësimi.

“Më vjen mire që Poti një nga personat e ardhur në Shqipëri pas viteve ‘90 në Kamëz, e ka sfiduar tregun vendas dhe të huaj”, tha Xhelal Mziu, ishkryebashkiak i Kamzës.

Falë punës së palodhur, Kompania “Poti” ka fituar besimin e 100 mijë bizneseve që tashmë bashkëpunojnë më të në tregun italian dhe atë europian.

