Potter: Në derbi ndodh gjithçka

23:56 04/11/2022

Trajneri i Chelsea ka besim tek ekipi përpara sfidës ndaj arsenalit, ka një këshillë për Aubameyang

Sulmuesi i Çelsit Pierre-Emerick Aubameyang ndihet “i emocionuar” për derbin e Londrës, ku të dielën do të përballet me ish-ekipin e tij Arsenal. Por trajneri i “bluve” Graham Potter i kërkoi të jetë i përqendruar për takimin, me ekipin që ka nevojë për fitore.

Aubameyang u largua mes tensioneve nga “topçinjtë” sezonin e shkuar. Sulmuesi nga Gaboni ka luajtur 150 ndeshje me Arsenalin dhe ka shënuar 92 gola.

Me Çelsin ka shënuar 3 gola në 11 takime. Por “blutë” nuk fitojnë në tri takimet e fundit në Premier Ligë, ndërsa “topçinjtë” kryesojnë me 31 pikë, 10 më shumë se sa Chelsea. Arsenali ka fituar në dy sfidat e fundit në “Stamford Birxh”.

“E shkuara është e shkuara për Auban. E kuptoj interesimin për të pasi luan ndaj Arsenalit. Edhe ai mezi sa po e pret sfidën. Së fundmi nuk na ka ecur shumë mirë. Është derbi i Londrës dhe gjithçka mund të ndodhë në lojë. Ne duam të jemi pozitivë, të luajmë mirë dhe të përfshijmë turmën në lojë.”

“Blutë” e Londrës kanë fituar vetëm një nga pesë sfidat e fundit në kampionat ndaj Arsenalit.

Klan News