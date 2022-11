Prag dueli Shqipëri-Itali

11:13 16/11/2022

Reja besnik i skemës 3-5-2, pritet Gurishta në mbrojtje e Uzuni në sulm



Mbrëmjen e sotme do të luhet sfida miqësore mes Shqipërisë dhe Italisë. Tekniku Edi Reja duket se ka vendosur edhe formacionin titullarë. Me skemën 3-5-2, porta do i besohet Berishës, mbrojta e përbërë nga Gurishta, Kumbulla e Ismajli.

Hysaj, Lenjani, Asllani, Bajrami dhe Ramadani në mesin e fushës, ndërsa sulmi do i besohet Uzunit dhe Muçit. Kjo sfidë do transmetohet falas në televizionin kombëtar “Klan”.

