Anglia është pranë një arritjeje historike, pasi mund të përfaqësohet me gjashtë ekipe në sezonin e ardhshëm të Ligës së Kampioneve.

Kjo do të ishte hera e parë që një shtet arrin të ketë kaq shumë ekipe në të njëjtën edicion të turneut më të rëndësishëm për klube në Europë.

Gjashtë ekipe në Champions mund të bëhet e mundur falë rezultateve shumë të mira të dy skuadrave angleze, Manchester United dhe Tottenham, në ndeshjet e para të gjysmëfinaleve të Ligës së Europës.

Fitoret e tyre i afrojnë me një finale tërësisht angleze, ku skuadra që do ta fitojë këtë kompeticion do të kualifikohet automatikisht për në Ligën e Kampionëve, pavarësisht pozicionimit në renditjen e Premier League.

Anglia, sipas koeficientit të UEFA-s, sezonin e ardhshëm do të përfaqësohet me pesë ekipe nga kampionati, aty përveç Liverpool dhe Arsenal që e kanë siguruar kualifikimin, janë duke luftuar edhe pesë ekipe të tjera.

Përveç kësaj, Manchester United dhe Tottenham, që renditen shumë larg vendeve të para, kanë mundësinë të kualifikohen në Champions, në rast se fitojnë Europa League.

Dy ekipet shihen si favorite për këtë, pasi kanë fituar ndeshjet e para gjysmëfinale. United triumfoi 0-3 ndaj Athletic Bilbao në transfertë, ndërsa Tottenham mposhti 3-1 Bodo/Glimt.

Me një finale të mundshme, United-Tottenham në Europa League, Anglia do të kishte zyrtarisht gjashtë ekipe në Champions League për sezonin e ardhshëm.

