Pranë arritjes marrëveshja për grurin ukrainas

22:08 15/07/2022

SHBA heq sanksionet për bankat, siguruesit dhe transportuesit e dërgesave me grurë

Vinnytsia i Ukrainës Qendrore larg vijës së frontit mban zi për 23 viktimat e sulmit me raketa të Rusisë. Qyteti u godit me raketa lundrimi Kalibr të lëshuara nga një nëndetëse ruse në Detin e Zi. Javët e fundit sulmet me raketa ndaj objektivave civile kanë qenë të vazhdueshme.

Banorët vendosën arushë pelushi dhe lule në një memorial të improvizuar pranë vendit që u bombardua.

Ministria ruse e Mbrojtjes tha se ndërtesa po përdorej për një takim midis zyrtarëve ushtarakë dhe furnizuesve të huaj të armëve: “Sulmi rezultoi në eliminimin e pjesëmarrësve“, tha Moska.

Presidenti Volodymyr Zelensky e quajti Rusinë një shtet terrorist, kërkoi më shumë sanksione kundër Kremlinit.

“Për fat të keq, ky nuk është numri përfundimtar i viktimave. Pastrimi i rrënojave vazhdon. Dhjetëra njerëz raportohen të zhdukur. Ka të plagosur rëndë në mesin e të shtruarve“, tha ai.

Shërbimi i emergjencave shtetërore të Ukrainës tha se tre fëmijë, përfshirë një vajzë 4-vjeçare me sindromën Down, ishin në mesin e të vdekurve.

Autoritetet në qytetin jugor të Mykolaiv, më afër vijës së frontit, raportuan sulme të reja ruse të premten në mëngjes, të cilat plagosën të paktën dy persona.

Ukraina ka lëshuar sisteme të reja raketore HIMARS të marra nga Shtetet e Bashkuara, duke goditur objektiva thellë në territorin e kontrolluar nga Rusia. Duket se është fokusuar në logjistikën ruse, duke hedhur në erë depot e municioneve në të cilat Moska mbështetet për breshëritë masive të artilerisë.

Ukraina thotë se po përgatit një kundërsulm në javët e ardhshme për të rimarrë një pjesë të territorit jugor pranë bregut të Detit të Zi, ku autoritetet e instaluara nga Moska thonë se po planifikojnë referendume për bashkimin me Rusinë.

Pavarësisht gjakderdhjes, të dyja palët kanë përshkruar përparime të rëndësishme ditët e fundit drejt një marrëveshjeje që do të heqë bllokadën detare ruse dhe mundësojë eksportin e grurit ukrainas.

Moska mirëpriti një sqarim me shkrim të lëshuar nga Uashingtoni të enjten se bankat, siguruesit dhe transportuesit nuk do të jenë në shënjestër e sanksioneve të SHBA-së për lehtësimin e dërgesave të grurit dhe plehrave ruse.

Ky u duk si një hap drejt përmbushjes së një prej kërkesave të Rusisë përpara se ajo të heqë bllokadën e porteve të Ukrainës.

Lufta dominoi axhendëne një takimi të ministrave të financave të G20 në Indonezi të premten. Konflikti që përfshin dy nga eksportuesit kryesorë të drithërave në botë dhe një nga prodhuesit kryesorë të naftës dhe gazit po shkakton mungesa globale të ushqimit dhe energjisë, inflacion, krizë financiare dhe, potencialisht, uri.

“Duke filluar këtë luftë, Rusia është e vetmja përgjegjëse për pasojat negative në ekonominë globale, veçanërisht për çmimet më të larta të mallrave”, tha Sekretarja e Thesarit e SHBA-së, Janet Yellen.

Rusia dërgoi një zëvendësministër të Financave në takim. Kur ministrat e Jashtëm të G20 u takuan javën e kaluar, Sergei Lavrov i Rusisë u largua pasi u përball me atë që ai e quajti “kritikë të furishme“.

Klan News