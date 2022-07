Pranë kompromisit për eksportin e grurit ukrainas

23:42 13/07/2022

Takim katër palësh në Stamboll për të çliruar eksportin e rreth 20 milion ton grurë

Ukraina tha të mërkurën se marrëveshja për të rifilluar eksportet e drithërave të bllokuara nga Rusia dukej afër pasi bisedimeve katër palëshe të organizuara nga Turqia. Një qëndrim ky që rrit shpresat e zhbllokimit të ushqimit të miliona njerëzve në prag urie.

Kievi beson se marrëveshja është vetëm “dy hapa larg” arritjes, u citua ministri i Jashtëm Dmytro Kuleba përpara fillimit të bisedimeve, megjithëse pjesëmarrësit e tjerë u dukën më pak optimistë. Ministria e Mbrojtjes e Turqisë nuk dha hollësi për rezultatin e takimit pasi njoftoi se kishte përfunduar. Bisedimet, në Stamboll midis zyrtarëve ukrainas, rusë, turq dhe të OKB-së, u zhvilluan me dyer të mbyllura në një vend të pazbuluar.

Mbi 20 milionë ton drithë mbetet i bllokuar në kapanone në portin e Odesës në Detin e Zi dhe dhjetëra anije nuk lëvizin për shkak të bllokadës detare së Rusisë. Diplomatët thonë se detajet e planit të diskutuar në Stamboll përfshijnë angazhimin e anijeve ukrainase për të shoqëruar kargot me grurë brenda dhe jashtë ujërave të portit të minuar të Odesës; Rusia do të pranojë një armëpushim ndërsa mallrat lëvizin dhe Turqia e mbështetur nga Kombet e Bashkuara, do të inspektojë anijet për të shmangut trafikun e armëve. Agjencia ruse e lajmeve Interfax duke citur një zyrtar të Ministrisë së Jashtme Ruse, tha se Rusia dëshiron t’i kontrollojë dhe inspektojë vetë anijet. Ai tha se Rusia është e gatshme të lehtësojë lundrimin e anijeve të huaja tregtare për të eksportuar grurin ukrainas.

Rusia ka vazhduar të eksportojë drithë që nga fillimi i luftës më 24 Shkurt, por i mungojnë anijet e mëdha pasi shumë pronarë refuzojnë t’i japin mjetet me qira. Kostoja e mallrave dhe e sigurimit janë rritur ndjeshëm. Bisedimet u zhvilluan ndërsa qytetet ukrainase raportuan bombardime të vazhdueshme nga Rusia, duke përfshirë rajonin e Donetskut, të cilin Moska synon ta pushtojë për të përfunduar pushtimin e rajonit të industrializuar të Donbasit.

Rusia goditi gjithashtu 28 vendbanime në rajonin e Mykolaiv-it në kufi me Detin e Zi, duke vrarë të paktën pesë civilë. Rusia, e cila thotë se nuk synon civilët, tha të mërkurën se kishte rrëzuar katër avionë ushtarakë ukrainas, një pohim që forcat ajrore ukrainase e hodhën poshtë si propagandë.

Ukraina po përgatitet për një ofensivë të re ruse në lindje. Forcat ruse, të cilat në fillim të këtij muaji përfunduan kapjen e provincës Luhansk në Donbas, kanë bombarduar për javë të tëra pjesë të provincës fqinje Donetsk.

