Prangoset pronari i lokalit ku ndodhi krimi i rëndë në ish-Bllok

Policia e Tiranës ka arrestuar Redi Popeskun 40 vjeç, pronarin e lokalit në ish-Bllok ku ndodhi i rëndë me 1 të vrarë dhe 2 të plagosur.

Popesku u arrestua mbrëmjen e djeshme rreth orës 23:00. Ai u arrestua me vendim të Gjykatës, pasi dyshohet të ketë prishur provat dhe të ketë fshehur një armë, duke penguar zbardhjen e së vërtetës, si dhe ka dhënë dëshmi të rreme.

Në lokalin e tij në zonën e ish-Bllokut më 4 Tetor pati një përplasje me armë mes disa personave. Komandoja Merviol Bilo qëlloi me armë Fabiol Gaxhën duke e lënë të vdekur, si dhe plagosi Ervis Martinaj dhe Eljon Haton. Që prej asaj dite, Merviol Bilo ndodhet në kërkim, së bashku edhe me Ervin Matën dhe Fabjol Alushin.

Ndërsa dy të plagosurit, Ervis Martinaj dhe Eljon Hato u arrestuan nga Policia e Tiranës një ditë pas ngjarjes. Aktualisht ndodhen në burg, ndërsa hetimet janë duke vazhduar.

NJOFTIMI I POLICISË SË TIRANËS:

Arrestohet një tjetër shtetas në lidhje me ngjarjen e ndodhur në një lokal në mbrëmjen e 04.10.2018 ku mbeti i vrarë me armë zjarri shtetasi F. G., dhe u plagosën shtetasit E. H., dhe E. M.

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda ndaj Jetës dhe Pronës arrestuan për veprën penale “Veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës”, shtetasin :

– Redi Popescu, 40 vjeç, banues në Tiranë.

Materialet iu referuan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë në ngarkim të shtetasit të lartpërmendur për veprën penale “Veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës”, parashikuar nga neni 301 i Kodit Penal. /tvklan.al